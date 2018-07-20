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пятница, 20 июля 2018 15:09

Днепр засыпало градом размером со сливу

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Автор: newsone.ua
  Град размером со сливу, или половины спелого томата
Град размером со сливу, или половины спелого томата

Мощный ливень с градом затопил все улицы в Днепре.

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Днепряне уверяют, что в течение 10 минут на землю сыпался град размером со сливу, передает newsone.ua.

Из-за стихии набережную города - улицы Литейную и Ломаную - затопило. Автомобильное движение затруднено. В центре города и на Новом Мосту длинные пробки, а светофоры на проспекте Грушевского и Яворницкого не работают.

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Пользователи соцсетей распространяют видео стихии.

Ранее предупредили о сильных грозах по всей территории Украины. Синоптики отмечают, что дождевая погода продержится до конца этой недели.

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