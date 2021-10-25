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понедельник, 25 октября 2021 11:08

Директор школы влетел на солидный штраф за невакцинированных сотрудников

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Директор школы влетел на солидный штраф за невакцинированных сотрудников
Директор школы нарушил карантинные требования. Фото: pixabay.com

Во Львове директора гимназии Святой Софии оштрафовали на 34 тыс. грн за работу учебного заведения без обязательной вакцинации коллектива.

Об этом говорится в решении Галицкого районного суда Львова.

Чиновник нарушил карантинные требования, предусмотренные постановлением Кабмина. Директор школы допустил учебный процесс без обязательной вакцинации 80% сотрудников.

Постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение 10 дней со дня постановления.

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13 сентября правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Нововведения предусматривают привилегии для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными сотрудниками.

Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться. Приказ вступает в силу с 7 ноября 2021 года.

Обязательной вакцинации подлежат сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, начального, внешкольного и дошкольного образования и научных учреждений.

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