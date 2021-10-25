Директор школы влетел на солидный штраф за невакцинированных сотрудников

Во Львове директора гимназии Святой Софии оштрафовали на 34 тыс. грн за работу учебного заведения без обязательной вакцинации коллектива.
Об этом говорится в решении Галицкого районного суда Львова.
Чиновник нарушил карантинные требования, предусмотренные постановлением Кабмина. Директор школы допустил учебный процесс без обязательной вакцинации 80% сотрудников.
Постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение 10 дней со дня постановления.
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13 сентября правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Нововведения предусматривают привилегии для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными сотрудниками.
Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться. Приказ вступает в силу с 7 ноября 2021 года.
Обязательной вакцинации подлежат сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, начального, внешкольного и дошкольного образования и научных учреждений.
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