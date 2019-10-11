Диджей, опера-реквием и лепка из глины: состоится масштабный художественный фестиваль

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 1413
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 720
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
1 Просмотров: 4824
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 792
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 270
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1332
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2124
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2628
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1377
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3258
Фото
Все фото
6
24
18
10
16
Хватит на весь мой век: простились с командиром экипажа разбившегося самолета
Хватит на весь мой век: простились с командиром экипажа разбившегося самолета
Вкусности каждый день новые: как кормят учеников самой роскошной школы
Вкусности каждый день новые: как кормят учеников самой роскошной школы
Болоньезе с чаем каркаде или рисовая каша с компотом - как питаются дети в школах
Болоньезе с чаем каркаде или рисовая каша с компотом - как питаются дети в школах
&quot;Сделано в Кремле&quot; - среди города расставили огромные капканы с цепью
"Сделано в Кремле" - среди города расставили огромные капканы с цепью
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Видео
Все видео
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2799
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6642
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1404
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 801
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 378
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
воскресенье, 13 октября 2019 04:15

Диджей, опера-реквием и лепка из глины: состоится масштабный художественный фестиваль

  Комментировать
  В Виннице на заводе "Кристалл" состоится фестиваль Air ГогольFest. Фото: Ольга Мирошниченко
В Виннице на заводе "Кристалл" состоится фестиваль Air ГогольFest. Фото: Ольга Мирошниченко

В Виннице 18-20 октября состоится международный фестиваль современного искусства AIR ГОГОЛЬFEST на территории завода "Кристалл".

Мероприятие состоится в рамках проекта GogolFest Inoculation – нового проекта от команды фестиваля ГогольFest, целью которого является сплотить города в Украине с помощью искусства и осуществить мечту о "новой Украине".

На мероприятии пройдет презентация книги "Ква(ко)роли миров", мастер-класс по степу для детей от винницких степисток "Flame Tape", мастер-класс по лепке и гончарству. А 14 октября организаторы подготовили "ARTтур" Винницей, а также два перфомансы от свободного театра "KoloSvitla".

Современное искусство – это то, что позволяет пересобирать себя как личность, взглянуть на себя и мир вокруг под незнакомым доселе углом, открыть в себе новые "комнатки". Современное искусство – это о том, кто мы и живем. Это возможность обновлять прошивку собственного "я", - говорят организаторы AIR ГОГОЛЬFEST.

Фестиваль порадует музыкальными выступлениями. На air ГогольFest выступит рэп-сенсация Alyonа Alyona, акустически-электронная группа "DZ'OB" родом из Днепра, "Space of Variations", "The Hypnotunez", "Вагоновожатые" и DJ Tapolsky.

Два дня, 19 и 20 октября, продолжится, и детская программа Air ГогольFest от детского центра "Petit Dru".

Ежедневно с 10:00 до 18:30 на самых юных посетителей фестиваля ждут мастер-классы, презентации новых технологий (3d-принтер, книги с дополненной реальностью), знакомства с писателями, актерами, художниками, ручная лепка из глины, рисование, а также перформативная и театральная программы.

Абонемент на все события "Air Гогольfest 2019" стоит 250 гривен. На спецсобытие – оперу-реквием "IYOV", которая вошла в 10-ку лучших в мире, нужен отдельный билет, который можно приобрести за 300 гривен.

Вход на территорию фестиваля для детей до 10 лет (включительно) – бесплатный. Для родителей – по билетам.

17-18 ноября 2018 года в г. Виннице состоялся тизерный проект международного фестиваля современного искусства Air GogolFest в течение двух дней и одной ночи.

В рамках фестиваля Центр современного искусства "ДАХ" представил свои лучшие, известные во всем мире продукты: выступление кабаре-группы DakhDaughters, социального рейв-бэнда "ЦеШо" и спектакль "Парадоксы преступления" – драму абсурда от режиссера Влада Троицкого.

На фестивале в рамках театральной программы было представлено австрийскую мультидисциплинарную спектакль "Bauhaus Tanzt", а также проект театральной коллаборации Украины, Германии и Великобритании "TRANZYT".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Диджей, опера-реквием и лепка из глины: состоится масштабный художественный фестиваль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 17487
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы Просмотров: 16119
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
 2 Просмотров: 12952
Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах
Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах
 Просмотров: 12267
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
4
 Просмотров: 11133
Винница
Столичный полицейский устроил смертельную аварию в Винницкой области
Столичный полицейский устроил смертельную аварию в Винницкой области Просмотров: 630
Проезд для льготников предлагают сделать частично платным
Проезд для льготников предлагают сделать частично платным
 Просмотров: 1629
Второе ДТП в центре города: мужчину сбил троллейбус
Второе ДТП в центре города: мужчину сбил троллейбус
 Просмотров: 1395
Показали видео жуткой аварии на пешеходном переходе
Показали видео жуткой аварии на пешеходном переходе
 Просмотров: 2925
Лучший учитель Украины стал директором
Лучший учитель Украины стал директором Просмотров: 1530
Больше всего комментируют
3
Зеленский назвал свою ошибку в должности президента
3
У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг
2
Члена правительства раскритиковали за пренебрежение к украинскому языку
2
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
2
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ позволит российским лоббистам поднять вопрос о снятии санкций — СМИ
Голосов: 3317
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua