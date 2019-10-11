Диджей, опера-реквием и лепка из глины: состоится масштабный художественный фестиваль

В Виннице на заводе "Кристалл" состоится фестиваль Air ГогольFest. Фото: Ольга Мирошниченко

В Виннице 18-20 октября состоится международный фестиваль современного искусства AIR ГОГОЛЬFEST на территории завода "Кристалл".

Мероприятие состоится в рамках проекта GogolFest Inoculation – нового проекта от команды фестиваля ГогольFest, целью которого является сплотить города в Украине с помощью искусства и осуществить мечту о "новой Украине".

На мероприятии пройдет презентация книги "Ква(ко)роли миров", мастер-класс по степу для детей от винницких степисток "Flame Tape", мастер-класс по лепке и гончарству. А 14 октября организаторы подготовили "ARTтур" Винницей, а также два перфомансы от свободного театра "KoloSvitla".

Современное искусство – это то, что позволяет пересобирать себя как личность, взглянуть на себя и мир вокруг под незнакомым доселе углом, открыть в себе новые "комнатки". Современное искусство – это о том, кто мы и живем. Это возможность обновлять прошивку собственного "я", - говорят организаторы AIR ГОГОЛЬFEST.





Фестиваль порадует музыкальными выступлениями. На air ГогольFest выступит рэп-сенсация Alyonа Alyona, акустически-электронная группа "DZ'OB" родом из Днепра, "Space of Variations", "The Hypnotunez", "Вагоновожатые" и DJ Tapolsky.

Два дня, 19 и 20 октября, продолжится, и детская программа Air ГогольFest от детского центра "Petit Dru".

Ежедневно с 10:00 до 18:30 на самых юных посетителей фестиваля ждут мастер-классы, презентации новых технологий (3d-принтер, книги с дополненной реальностью), знакомства с писателями, актерами, художниками, ручная лепка из глины, рисование, а также перформативная и театральная программы.

Абонемент на все события "Air Гогольfest 2019" стоит 250 гривен. На спецсобытие – оперу-реквием "IYOV", которая вошла в 10-ку лучших в мире, нужен отдельный билет, который можно приобрести за 300 гривен.

Вход на территорию фестиваля для детей до 10 лет (включительно) – бесплатный. Для родителей – по билетам.

17-18 ноября 2018 года в г. Виннице состоялся тизерный проект международного фестиваля современного искусства Air GogolFest в течение двух дней и одной ночи. В рамках фестиваля Центр современного искусства "ДАХ" представил свои лучшие, известные во всем мире продукты: выступление кабаре-группы DakhDaughters, социального рейв-бэнда "ЦеШо" и спектакль "Парадоксы преступления" – драму абсурда от режиссера Влада Троицкого. На фестивале в рамках театральной программы было представлено австрийскую мультидисциплинарную спектакль "Bauhaus Tanzt", а также проект театральной коллаборации Украины, Германии и Великобритании "TRANZYT".