Девушки-подростки жестоко подрались посреди улицы

Дело передали в ювенальную полицию. Фото: instagram.com/Povazhka

В Харькове две девушки подрались посреди улицы. Их товарищи в этот момент стояли вокруг и снимали драку на видео.

Потерпевшей 17 лет. Она обратилась ко врачам с ушибами, передает "24 канал". Медики сообщили правоохранителям, но уголовное производство не открывали. Только зарегистрировали обращение. Сейчас дело передали в ювенальную полицию.

Ролик распространили в сети 12 июля. Причины конфликта пока неизвестны.

На записи одна из девушек-подростков бьет другую кулаками по голове. Ее оппонентка лежит на асфальте и пытается увернуться. Когда вокруг начали кричать, что уже достаточно, девушку в розовой футболке стали поднимать. Она не хотела заканчивать конфликт, а потому продолжила тащить соперницу за волосы.

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В Ровно подростки под стенами школы устроили жестокую драку. Инцидент произошел возле школы №12. Разнимал подростков случайный прохожий. Дети дрались кулаками и ногами.