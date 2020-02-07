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пятница, 07 февраля 2020 15:35

Девушка застрелила инструктора тира

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Девушка застрелила инструктора тира
Тир "Объект 7.62" в Полтаве стал местом смерти 64-летнего инструктора по стрельбе. Фото: school8poltava.ucoz.ru/

7 февраля в Полтаве произошла трагедия в шаровом тире "Объект 7.62". Девушка застрелила инструктора тира, втрое старшего нее.

Первые подробности происшествия рассказал Gazeta.ua руководитель отдела коммуникации ГУ национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

В полицию около 13:00 поступила информация, что в тире "Объект 7.62", расположенном в центре Полтавы, из огнестрельного оружия смертельно ранен 64-летний инструктор.

Во время работы на месте происшествия следственная оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира вызвала 18-летняя посетительница, жительница Днепра.

"Мужчина получил ранение, несовместимые с жизнью. Два выстрела: в область головы и туловища. Личность задержали. Ранее ее видели, она приходила туда. Она сейчас дает показания полиции. Сейчас ее мотивация непонятна. С какой именно оружия стреляли, скажет экспертиза. Следствие устанавливает возможных очевидцев происшествия", - сказал представитель полиции.

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Действия подозреваемого сейчас квалифицируют как умышленное убийство. За такое преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 7-15 лет.

7 февраля в 9:50 в Мукачево на Закарпатье произошла стрельба на ул. Сеченова. По предварительной информации, ранения получили 24-летний и 40-летний мукачивци. Они оба проходят лечение в медицинских учреждениях. Свидетель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух автомобилей стреляли друг в друга. После чего оба внедорожники поехали в неизвестном направлении.

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