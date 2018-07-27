Девушка спасла обожженного собаку

На трасе обнаружили истерзанную собаку.Фото.facebook.com

26 июля в Кременчуге Полтавской области спасли замученного пса. Его нашли на пригородной трассе. Был обожженн и истощен.

Неравнодушные привезли животное к коммунальному предприятию "Спецсервис, написала в Facebook Марина Кожушко.

"Молодой, очень истощен, измучен собака. На теле местами - следы сильных ожогов. Но несмотря на это пес ласковый, радуется любому проявлению добра. Даже от человеческого взгляда моргает и крутит хвостом", - написала Марина Кожушко.

Собаку назвали Панда. Обещают вылечить, стерилизовать и найти новых хозяев.

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"Интересно, как происходит этот таинственный, распространенный процесс -" завезти собаку "? Хозяин сажает его в машину. Едет подальше, выпихивает животное, и убирается, глядя в зеркало заднего обзора. Наблюдает, как верное существо в панике бежит, пытается догнать любимого человека . А хозяин, доволен проделанной работой, приезжает домой, ест, спит, смотрит телевизор, общается со своими детьми ", - добавила Кожушко.

Также отметила, что периодически к "Спецсервису" попадают именно покинутые коты и собаки.

В Виннице на улице Гонты открылся крупнейший в области приют для животных. В нем действует ветеринарная клиника и вольеры на 300 собак. Их будут стерилизовать и вакцинировать. На убежище потратили 6900000 гривен.