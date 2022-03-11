Дергачи снова страдают от обстрелов. Бомбы попали в центральную больницу

Сообщают о троих погибших. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Оккупанты в течение всего дня обстреливают город Дергачи Харьковской области. По меньшей мере, три человека погибли.

Российские войска бьют по жилым кварталам и гражданским объектам, сообщает представитель дергачевской общины Вячеслав Задоренко в Facebook.

"В результате обстрелов, в частности, повреждено здание отделения экстренной медицинской помощи и корпуса Дергачевской центральной больницы, сторож больницы получил ранения. Вражеские бомбы также попали в Дергачевский дом культуры и промышленное предприятие "Бриг"", - говорится в сообщении.

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Среди погибших, в частности, бывший начальник Дергачевского райотдела полиции, экспроректор ХНУВД Валерий Московец с внучкой Анастасией.

"Серьезные повреждения получила жилищно-коммунальная инфраструктура. В настоящее время Дергачи полностью отключены от газа из-за попадания снарядов в трубу высокого давления, в нескольких районах города отсутствует электроэнергия", - пишет Задоренко.

9 марта российские оккупанты "накрывали" город кассетными бомбами. По меньшей мере, три человека погибли. Видео с обстрелами попало в сеть.