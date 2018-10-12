Депутат-взяточник пытался убежать при задержании

Депутат через посредника требовал 50 тыс. Долларов. Фото: westnews.com.ua

На Прикарпатье разыскали и задержали депутата Городенковской горсовета, который вместе с сообщником получил 50 тисяч долларов взятки и убежал во время задержания.

Его взяли под стражу с возможностью внесения залога. Прокуратура не согласна с решением суда и готовит апелляцию, - пишет ZIK.

Депутат через посредника требовал 50 тыс. долларов. В дальнейшем получил их в гривневом эквиваленте 1 млн 403 тыс. Грн от представителя одного из обществ. Депутат требовал деньги за личное положительное голосование на сессии городского совета по вопросу утверждения проекта землеустройства по отводу земельного участка в городе Городенка для строительства завода по переработке твердых бытовых отходов и влияние на депутатов этого же совета, с целью склонения их к принятию такого решения.

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Депутату после задержания избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 352 тыс. Грн.

Прокуратура не согласна с решением суда в части возможности внесения залога и готовит апелляцию.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

На взятке задержали главного специалиста - государственного инспектора по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции в Киевской области.