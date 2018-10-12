Депутат-взяточник пытался убежать при задержании

 
Ексклюзивы
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко дню защитника Украины
Просмотров: 198
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
4 Просмотров: 567
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2700
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 1197
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1458
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 837
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 531
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1629
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1278
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 4293
Фото
Все фото
4
6
9
7
14
Мошенник наживался на больных детях
Мошенник наживался на больных детях
Показали учения НАТО с истребителями вблизи украинских сел
Показали учения НАТО с истребителями вблизи украинских сел
Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц
Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц
Возле кафе подстрелили валютчика
Возле кафе подстрелили валютчика
Разбитые окна и крыши: показали фото разрушений вблизи горящего арсенала
Разбитые окна и крыши: показали фото разрушений вблизи горящего арсенала
Видео
Все видео
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Сообщили, сколько времени нужно на разминирование вблизи Ични
Сообщили, сколько времени нужно на разминирование вблизи Ични
Взрывы на военном арсенале показали на видео с высоты птичьего полета
Взрывы на военном арсенале показали на видео с высоты птичьего полета
Взрывы на арсенале: последние новости и видео, что происходит вокруг
Взрывы на арсенале: последние новости и видео, что происходит вокруг
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко дню защитника Украины
Просмотров: 189
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2700
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 1197
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1458
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 3213
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
1 Просмотров: 288
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
воскресенье, 14 октября 2018 18:47

Депутат-взяточник пытался убежать при задержании

  Комментировать
Депутат-взяточник пытался убежать при задержании
Депутат через посредника требовал 50 тыс. Долларов. Фото: westnews.com.ua

На Прикарпатье разыскали и задержали депутата Городенковской горсовета, который вместе с сообщником получил 50 тисяч долларов взятки и убежал во время задержания.
Его взяли под стражу с возможностью внесения залога. Прокуратура не согласна с решением суда и готовит апелляцию, - пишет ZIK.

Депутат через посредника требовал 50 тыс. долларов. В дальнейшем получил их в гривневом эквиваленте 1 млн 403 тыс. Грн от представителя одного из обществ. Депутат требовал деньги за личное положительное голосование на сессии городского совета по вопросу утверждения проекта землеустройства по отводу земельного участка в городе Городенка для строительства завода по переработке твердых бытовых отходов и влияние на депутатов этого же совета, с целью склонения их к принятию такого решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ открыло уголовное производство в отношении нардепа Куприя

Депутату после задержания избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 352 тыс. Грн.

Прокуратура не согласна с решением суда в части возможности внесения залога и готовит апелляцию.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

На взятке задержали главного специалиста - государственного инспектора по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции в Киевской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутат-взяточник пытался убежать при задержании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Заключенных раздевали догола и загоняли в камеру с крысами - как выглядит музей в помещении сталинской застенки

Интернат превратили в военный лицей

Умер украинец, который оседлал комету

Закрывают уникальный зоопарк, в котором позволяли играть с животными

Самое читаемое
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 53671
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 20961
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 14320
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
19
 Просмотров: 10368
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 10252
Другие регионы
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
 Просмотров: 2700
Количество взрывов на арсенале у Ичне уменьшилась
Количество взрывов на арсенале у Ичне уменьшилась Просмотров: 72
Мошенник наживался на больных детях
Мошенник наживался на больных детях
4
 Просмотров: 342
В больнице нашли мужчину с ножом в сердце
В больнице нашли мужчину с ножом в сердце Просмотров: 936
Показали учения НАТО с истребителями вблизи украинских сел
Показали учения НАТО с истребителями вблизи украинских сел
6
 Просмотров: 5823
Больше всего комментируют
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
5
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
4
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
4
В Киеве стартовал марш националистов
3
Путин поднял вопрос автокефалии Украины
Голосов: 990
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua