День мечты: как выбрать дату свадьбы

Чаще всего пары выбирают дни, которые имеют хорошее сочетание цифр или приходятся на отпуск.Фото: liura.ru

Первые трудности, с которыми сталкиваются молодожены - это выбор даты свадьбы. Каждая пара хочет жениться в особый день.

Ведущая и организатор праздников из Черкасс Ирина Титовская написала в Facebook советы, в какое время лучше планировать событие.

По ее словам, чаще всего пары выбирают дни, которые имеют хорошее сочетание цифр или приходятся на отпуск.

"Выбирая день свадьбы, стоит не попасть на календарный или религиозный праздник. Могут возникнуть трудности с подрядными службами (занятость или наоборот их планы на отдых). Лучшим вариантом может стать особая для вас дата, например, когда вы начали встречаться. Всегда популярными остаются дни с хорошими комбинациями чисел. Однако свадьба в такой период может обойтись значительно дороже. Чтобы получить скидку, нужно выбирать не популярны дни для бракосочетания: четверг, среду или воскресенье. И поверьте, все ваши друзья найдут возможность прогулять работу, потому что будут знать о празднике заранее. Существует также свадебный "сезон" и "не сезон". "Сезон" - с апреля по октябрь - цены выше на все, зато зелено и тепло. "Не сезон" - с ноября по март включительно - цены ниже, прохладнее, однако иногда это наоборот преимущество", - объясняет Титовская.

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Самая дорогая свадьба будет в субботу. Однако жениться в этот день планируют много пар. Стоит помнить, что большинство организационных моментов зависят именно от даты праздника. Часто молодожены переносят событие, потому что хотели определенное агентство, ведущего или фотографа, которые в назначенный день были заняты.

Самая дорогая свадьба обойдется в субботу. Однако жениться в этот день планируют больше пар. Стоит помнить, что большинство организационных моментов зависят именно от даты праздника. Часто молодожены переносили событие потому что хотели определенное агентство, ведущего или фотографа, которые в назначенный день были заняты.

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