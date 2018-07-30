Мужчина выкосил кукурузу на поле ради свадьбы

Автор: localsyr Трэвис выкосил на поле надпись "Элли, ты выйдешь за меня?"

Трэвис Декслер из американского штата Нью-Йорк выкосил на кукурузном поле лабиринт в форме букв. Таким образом предложил руку и сердце жениться своей любимой Элли Рэндал.

Мужчина создал надпись "Элли, ты выйдешь за меня?" на английском. Женщина согласилась, рассказывает Localsyr.

Пара познакомилась около года назад на вечеринке ее брата.

"Мы выросли в 10 км друг от друга и никогда не были знакомы. Мама нашла Трэвиса на вечеринке, подошла к нему и спросила:" Ты одинок? "- вспоминает Элли.

"Через две недели я сказала ей самое больше спасибо за всю жизнь. Потому что она нашла человека, за которого я собираюсь однажды выйти замуж", - добавляет.

Трэвис говорит, что сразу увлекся женщиной. Позже также почувствовал желание жениться на ней. Предложение решил сделать при помощи надписи на поле кукурузы, которое принадлежит семье. Сначала нарисовал эскиз. Ориентировался на ряды кукурузы. Над идеей работал с января.

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"Я просто не мог выразить это словами. Она слишком совершенная для меня", - говорит мужчина. Поэтому когда выкосил кукурузу, снял это с дрона и показал фото Элли.

"Я имела прочитать это 5 или 6 раз прежде чем подумала - святая корова! Так это я и Элли, чье имя на фото", - смеется женщина.

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