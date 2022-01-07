День ангела сегодня у владельцев очень популярных имен

В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела отмечают люди с именами Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Мария, Михаил, Николай.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Николай – имя происходит от древнегреческого Николаса. Переводится как "победитель народов". Николаи – это обычно уравновешенные и трудолюбивые мужчины. Способны овладеть любой профессией и добиться в ней успеха. Очень требовательны к подчиненным. В то же время в неформальном общении они легко идут на контакт и часто заводят новых друзей. Николаи могут часто влюбляться в разных женщин. Однако в браке становятся семейными людьми и помогают женам в хозяйстве. Очень любят детей;

Григорий – это довольно чувствительные мужчины, которые часто подвергаются сильным переживаниям даже по мелким поводам. В то же время они умеют вести себя в компаниях, уделяют большое внимание своему внешнему виду. Поэтому достаточно популярны среди женщин и имеют немало друзей;

Михаил – это имя носят мужчины, очень коммуникабельные и общительные. Они довольно быстро прощают обиды и не злопамятны. К женщинам относятся внимательно и с уважением. Дети для Михаилов играют очень важную роль в семейной жизни. К ним они относятся с большой теплотой и вниманием;

Мария – это одно из самых популярных женских имен в Украине. Считается величественным и славным, ведь его носила Богородица. Его обладательницы обычно элегантны, чистоплотны и красивы, следят за внешним видом и фигурой. Марии – часто становятся творческими личностями или спортсменками. В общении с коллегами вначале проявляют закрытость. Но раззнакомившись, становятся общительными. В браке женщины с этим именем становятся заботливыми хозяйками. Обожают детей;

Василий – имя греческого происхождения. Люди, которые его носят, часто в жизни становятся негласными лидерами разных компаний. Очень часто успешно работают в отраслях связанных с техникой и электроникой. Это искренние и дружелюбные люди с крепкими нервами. Уравновешенность помогает им налаживать крепкие связи и находить общий язык с окружающими;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая примета укажет на благополучный год и что опасно делать на Рождество

Дмитрий – люди с таким именем часто становятся надежными и хорошими друзьями. Они очень сообразительны и это помогает им делать хорошую карьеру или продвигаться по службе. У мужчин с этим именем хорошо развита интуиция, но часто срываются эмоционально и не отличаются тактом. Несмотря на это, окружающие их в основном воспринимают хорошо;

Александр – одно из популярнейших имен в Украине. Пришло к нам из Греции и в переводе означает "обороняющий" людей. Александры всегда активны, мечтательны и настойчивы. Умеют быть настоящими друзьями. Часто мужчины с этим именем успешны в предпринимательской деятельности. Очень упрямы, не переносят ложь и несправедливость. В любви часто неразборчивы – могут влюбляться в женщин и очень быстро в них разочаровываться. Однако очень хорошие родители.

В день ангела церковь советует посещать богослужения и помолиться святым, носящим ваше имя. Также стоит поблагодарить Бога за жизнь и попросить помощи у ангела-хранителя.