 
Ексклюзивы
1/5
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 162
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 513
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 1791
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
38 Просмотров: 1188
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1530
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4113
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 324
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9828
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Фото
Все фото
6
5
5
12
5
Давал статус УБД за взятку: военному &quot;светит&quot; 10 лет тюрьмы
Давал статус УБД за взятку: военному "светит" 10 лет тюрьмы
Людям - по пояс, а машинам - по самые окна: Днепр ушел под воду
Людям - по пояс, а машинам - по самые окна: Днепр ушел под воду
Смерч, град и затопленные дома: показали последствия страшной непогоды
Смерч, град и затопленные дома: показали последствия страшной непогоды
Затоплены дворы и дома: город поплыл после мощных ливней
Затоплены дворы и дома: город поплыл после мощных ливней
Мать двоих детей нашли повешенной в ванной на поясе от халата
Мать двоих детей нашли повешенной в ванной на поясе от халата
Видео
Все видео
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
Люди выбегали из горящего автомобиля - в Днепре ночью произошла жуткая авария
Люди выбегали из горящего автомобиля - в Днепре ночью произошла жуткая авария
Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа
Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
"Быкуют не по-детски": пьяная пара устроила скандал - мужчина оказался полицейским
"Быкуют не по-детски": пьяная пара устроила скандал - мужчина оказался полицейским
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 792
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1287
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 594
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1206
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 576
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
понедельник, 26 июля 2021 15:03

Давал статус УБД за взятку: военному "светит" 10 лет тюрьмы
6

  Комментировать

В Днепропетровской области задержали командира роты одной из воинских частей, который за деньги предоставлял подчиненным статус участников боевых действий.

Капитан разработал схему выдачи УБД без фактического пребывания военных в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Силовики задержали капитана ВСУ во время получения взятки от подчиненного в городе Новомосковск Днепропетровской области. С октября 2020 года воинская часть командира дислоцируется в районе ООС на Донбассе. Пользуясь этим, он за 40 тыс. грн дописывал военных в ротацию", - говорится в сообщении.

Задокументировали несколько десятков военнослужащих, которые находились дома, хотя должны были - на передовой.

Командира роты одной из воинских частей за деньги предоставлял подчиненным статус участников боевых действий
Фото: dbr.gov.ua
Задержанному сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.
С октября 2020 года воинская часть командира дислоцируется в районе проведения операции ООС
Капитан разработал схему выдачи УБД без фактического пребывания военных на передовой

Задержанному сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет. Следственные действия продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медики требовали взятки у ветеранов АТО/ООС за инвалидность

С начала военной агрессии России против Украины статус участника боевых действий получили более 550 сотрудников органов прокуратуры. Есть ли в штате Генпрокуратуры сотрудники, непосредственно участвовавшие в боевых действиях - неизвестно, поскольку эти данные "для служебного пользования". Проблема с верификацией участников боевых действий остается по сей день. У многих добровольцев нет удостоверения участника боевых действий, поскольку у них отсутствуют документы, которые это подтверждают.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Давал статус УБД за взятку: военному "светит" 10 лет тюрьмы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Умер композитор, попавший в сумасшедший дом за оскорбление российского правителя

Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение

Запустили новую модель самолета

Вулкан уничтожил город

Самое читаемое
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 14463
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры Просмотров: 11970
Суркис поднял зарплату юному таланту &quot;Динамо&quot;. Назвали сумму
Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму Просмотров: 11790
&quot;Не тяни трусы на бедра, как Каменских&quot; - Никитюк раскритиковали за фото в бикини
"Не тяни трусы на бедра, как Каменских" - Никитюк раскритиковали за фото в бикини Просмотров: 7749
&quot;Бей меня! Ты ж мужик!&quot;, - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
 3 Просмотров: 7452
Днипро
Сегодня души умерших родственников спускаются на землю
Сегодня души умерших родственников спускаются на землю Просмотров: 1692
После падения в фонтан умер четырехлетний мальчик
После падения в фонтан умер четырехлетний мальчик Просмотров: 468
Народные традиции 25 июля: какую еду сегодня нельзя есть
Народные традиции 25 июля: какую еду сегодня нельзя есть Просмотров: 657
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 14463
Традиции 24 июля: что сегодня нельзя делать, чтобы не потерять щастье
Традиции 24 июля: что сегодня нельзя делать, чтобы не потерять щастье Просмотров: 459
Больше всего комментируют
38
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
3
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
1
Лучшие варианты перекусов, чтобы взять в дорогу
1
Хорошая кожа и лекарства от депрессии: почему полезно добавить мяту в рацион
1
Назвали способ, чтобы избавиться от жира на животе
Голосов: 1177
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть