Давал статус УБД за взятку: военному "светит" 10 лет тюрьмы

В Днепропетровской области задержали командира роты одной из воинских частей, который за деньги предоставлял подчиненным статус участников боевых действий.

Капитан разработал схему выдачи УБД без фактического пребывания военных в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Силовики задержали капитана ВСУ во время получения взятки от подчиненного в городе Новомосковск Днепропетровской области. С октября 2020 года воинская часть командира дислоцируется в районе ООС на Донбассе. Пользуясь этим, он за 40 тыс. грн дописывал военных в ротацию", - говорится в сообщении.

Задокументировали несколько десятков военнослужащих, которые находились дома, хотя должны были - на передовой.

Фото: dbr.gov.ua

Задержанному сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет. Следственные действия продолжаются.

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С начала военной агрессии России против Украины статус участника боевых действий получили более 550 сотрудников органов прокуратуры. Есть ли в штате Генпрокуратуры сотрудники, непосредственно участвовавшие в боевых действиях - неизвестно, поскольку эти данные "для служебного пользования". Проблема с верификацией участников боевых действий остается по сей день. У многих добровольцев нет удостоверения участника боевых действий, поскольку у них отсутствуют документы, которые это подтверждают.