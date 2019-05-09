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четверг, 09 мая 2019 14:36

Цветы, военная техника и полевая кухня: как отметили День победы в Черкассах
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Более тысячи жителей Черкасс на День победы присоединились к торжественному шествию и почтили память погибших во Второй мировой войне
Фото: Мария Шейх
Более тысячи жителей Черкасс на День победы присоединились к торжественному шествию и почтили память погибших во Второй мировой войне
Более тысячи жителей Черкасс на День победы присоединились к торжественному шествию и почтили память погибших во Второй мировой войне
Более тысячи жителей Черкасс на День победы присоединились к торжественному шествию и почтили память погибших во Второй мировой войне
Более тысячи жителей Черкасс на День победы присоединились к торжественному шествию и почтили память погибших во Второй мировой войне

Более тысячи человек собрались в центре Черкасс на Соборной площади отметить День победы и почтить память погибших во Второй мировой войне. В этом году празднование посетило пять человек, переживших 1940-1945 годы, а также ветераны войны в Афганистане и бывшие бойцы АТО.

"Около двух тысяч наших земляков погибло в той страшной войне. Каждая пятая семья понесла потери", - сказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

После митинга, колонна с оркестром, ветеранами и жителями города двинулась к площади Славы для возложения цветов к памятникам погибшим бойцам. Несли красные розы, сирень и ландыши. Завершили шествие возле холма Славы.

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"Мы удивлены, что столько молодежи. Только благодаря им Украина будет истинно европейским государством", - говорит бывший военный Анатолий Куприев, 80 лет.

Празднование продолжилось в сквере за зданием Черкасской ОГА. Там устроили концерт, выставку военной техники и полевую кухню.

9 мая 1945 на Центральном аэродроме им. М. В. Фрунзе приземлился Ли-2 с экипажем Алексея Семенкова. Доставил в Москву акт о капитуляции нацистской Германии.

Поэтому этот день выбрали официальной датой победы СССР над нацистской Германией. День объявили выходным. Имел такой статус до 1947 года. Вместо него выходным объявили Новый год. За 20 лет после окончания войны провели один военный парад.

В 1965 году 9 мая снова сделали выходным. Начали проводить военные парады.

Автор: Мария ШЕЙХ
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Дата
09
мая

День победы сделали выходным в 1965 году

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