Цветущий туннель: в Украине создали самую длинную аллею сакур

В Каменке высадили 800-метровую аллею сакур. Фото: yandex.ru

В Каменке Черкасской области высадили самую длинную аллею сакур. Ее протяжность составляет 800 м, а стоимость проекта - более 3 млн грн.

Всего использовали 280 деревьев, их закупили в столичном рассаднике. Растения хорошо принялись и уже зацвели, сообщили на сайте Черкасской ОГА.

"Сначала жители Каменки протестовали против замены яблонь на сакуры. Мол, люди привыкли к ним, а осенью могут полакомиться яблоками. Затем общественное мнение изменилось", - отметил в интервью мэр Каменки Владимир Тирон.

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В будущем планируют, что деревья разрастутся и создадут цельный цветущий тоннель.

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