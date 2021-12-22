Что сегодня опасно делать и какое плохое предсказание принесут сороки

Если сегодня у домов летают сороки, то это значит, что вскоре придут еще более сильные холода – в такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане чтят мучеников Мину, Ермогена и Евграфа. С этим днем у наших предков было много примет, связанных с погодой.

Больше всего украинцы верили в следующие:

- Если ясная погода – будут морозы;

- Если снег засыпал заборы так, что их не видно – урожай будет плохим;

- Возле домов летают сороки – ожидайте еще большего холода;

- На улице сухо и ветрено – лето будет засушливым;

- На небе хорошо видна Большая Медведица – будет буран;

- Мерцают звезды – похолодает.

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Наши предки чтили мученика Мину и считали его пророком. В народе существовало поверие, что святой лечит зрение, а набожным людям может дарить способность видеть будущее. Женщины на Мину произносили заговоры, которыми отгоняли от своих детей нечистую силу.

23 декабря украинцы пытались не заниматься тяжелым трудом, не употреблять алкоголь. Запрещено занимать деньги и вышивать. Нарушение этих правил может привести к неприятностям в жизни, верили наши предки.

Мученики Мина, Ермоген и Евграф были убиты в IV в. за отказ отходить от христианской веры. Евграфа лично умертвил римский император Максимиан. Мине и Ермогену по его приказу отрубили головы. Останки святых сложили в железный ящик и затопили в море.