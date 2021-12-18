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суббота, 18 декабря 2021 17:46

Что погибло – Воскреснет. На благотворительном вечере во Львовской опере собирают средства на Музей Голодомора: трансляция

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Что погибло – Воскреснет. На благотворительном вечере во Львовской опере собирают средства на Музей Голодомора: трансляция
Благотворительный вечер организуют для создания проекта основной экспозиции Музея Голодомора. Фото: ЛОГА

В субботу, 18 декабря, во Львовской национальной опере состоится первый благотворительный вечер "Что погибло – Воскреснет".

Мероприятие начнется в 18.00. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Его организуют для создания проекта основной экспозиции Музея Голодомора в Киеве. Благотворительные взносы участников вечера станут определяющими для построения Музея Голодомора – символического манифеста несокрушимости украинского народа. Ведь экспозиция будущего Музея Голодомора – это голоса не только жертв, но и позиция помнящих.

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Организовывает вечер Международный благотворительный фонд Фонда Музея Голодомора. По словам организаторов мероприятия, все собранные средства используют для создания проекта экспозиции целостного комплекса Музея Голодомора, который сейчас строится в Киеве.

В рамках благотворительного вечера Львовская национальная опера представит исполнение монументального симфонического произведения – Симфонию №2 "Воскресение" Густава Малера.

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Солистки – София Соловой, Татьяна Вахновская, хормейстер – Вадим Яценко, дирижер – Иван Чередниченко. Хор и симфонический оркестр львовской национальной оперы.

Национальный музей Голодомора был создан в 2009 году в Киеве, на Печерске, приказом Кабинета Министров Украины. Комплекс был построен по совместному проекту ООО Проектные системы ЛТД и Народного художника Украины Анатолия Гайдамаки.

Возведение комплекса состоит из двух очередей. Первая очередь - Мемориал жертв Голодомора: две скульптуры ангелов, являющиеся символическим входом в музей, площадь Жорна судьбы, по кругу которой расположены художественные скульптуры жернов, а в центре площади - скульптура девочки, которая называется Горькая память детства. Свеча памяти, самое заметное здание, окруженное комплексом художественных композиций; Зал памяти сейчас выполняет функции музея, а на черных досках написаны названия населенных пунктов, к которым был применен режим истребления населения во время Голодомора.

Первую очередь сдали в эксплуатацию в 2010 году. Строительство второй очереди, собственно здания Музея, началось в 2017 году.

Архитектурный проект Музея Голодомора-Геноцида разработала группа архитекторов украинской компании Проектные системы ЛТД и польской компании NizioDesignInternational.

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