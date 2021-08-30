Чиновники украли у жителей ОРДЛО пенсий на 5 млн грн

Злоумышленники меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся в ОРДЛО. Фото: pixabay.com

На Харьковщине разоблачили масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для выплаты пенсий.

Схема действовала в течение нескольких лет. Убытки государства от незаконных соцвыплат составляют почти 5 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

"Чиновники якобы выплачивали пенсии гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях. На самом деле эти средства оседали в карманах злоумышленников. К сделкам с госсредствами причастны должностные лица пенсионного фонда и банка", - говорится в сообщении.

Злоумышленники вносили недостоверные сведения в базу данных. Меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся в ОРДЛО. Их сообщники оформляли банковские карты, на которые получали средства. Все происходило без ведома пенсионеров, часть из которых, вероятно, уже умерла.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию. Двум злоумышленникам сообщили о подозрении в мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин.

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