Чиновника посадили на 5 лет за взятку

Чиновника в Винницкой области приговорили к 5 годам тюрьмы за взятки. Фото: Vdalo.info

Суд в Винницкой области приговорил к пяти годам лишения свободы чиновника, которого поймали на взятке.

В июне 2017 года был установлено, что начальник Управления городского строительства и архитектуры одного из городских советов Винницкой области требовал деньги за свои "услуги". Мужчина обещал посодействовать в оформлении документов необходимых для получения разрешения на размещение торгового объекта, сообщает прокуратура Винницкой области.

Тогда чиновнику сообщили о подозрении. Далее дело рассматривали в Казатинском городском районном суде.

Его удалось признать виновным и приговорить к 5 годам лишения свободы. Мужчине запретили на 3 года занимать должности связанные с использованием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.

У чиновника конфисковали все имущество, которое является его личной собственностью, за исключением жилья.

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Винницкий городской суд отправил под ночной домашний арест мэра города Могилев-подольского Петра Бровко. Не будет иметь права выйти из дома среди ночи два месяца. По версии следствия, Бровко вместе с начальником земельного отдела горсовета договорился о взятке в 15 тысяч долларов от мужчины, для выделения ему 0,3 га земельного участка под застройку. 1 февраля подельнику Бровка сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде залога в сумме 228 тысяч гривен. 8 февраля подозрение объявили мэру Могилева-Подольского. Бровка отстранили от должности до 8 апреля. Такое решение принял судья Винницкого городского суда Сергей Клапоущак после рассмотрения ходатайства органа досудебного расследования. Прокурор отмечал, что пока продолжается расследование, подозреваемый не должен находиться на должности.