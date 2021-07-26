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понедельник, 26 июля 2021 13:14

Чиновника ОГА и его адвоката взяли под стражу - подробности

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Чиновника ОГА и его адвоката взяли под стражу - подробности
САП сообщила об аресте чиновника ХОГА и его сообщника адвоката. Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Адвокату - пособнику заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации, которого поймали на вымогательстве и получении взятки, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресслижбу Специальной антикоррупционной прокуратуры в понедельник.

Юриста вместе с ТОП-чиновником уличили в вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. грн взятки от директора коммунального предприятия Сергея Шпаркого за не увольнение его с занимаемой должности. По решению суда, к адвокату применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 20 сентября 2021 года. В то же время, суд определил подозреваемому залог в размере 713 700 грн, в случае внесения которой на адвоката будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

24 июля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн грн залога чиновнику Харьковской ОГА. Им, по данным УП, может быть заместитель председателя ХОГА Андрей Малыш.

Сообщение о подозрении фигурантам по делу объявили 23 июля.

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26 июля председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян опубликовал видеообращение, в котором заявил об обысках в его кабинете и дома. А также пояснил, что решение об освобождении от должности руководителей коммунальных предприятий принимают не единолично, а на профильных комиссиях.

22 июля в рабочих кабинетах и ​​по месту жительства должностных лиц Харьковской ОГА и Харьковского областного совета провели обыски. После этого САП сообщила, что заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката поймали на взятке.

Чиновника и его сообщника задержали после получения последней части обусловленных средств, а именно 350 тыс. грн.

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Дата
26
июля

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