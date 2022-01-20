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пятница, 21 января 2022 05:30

Церковный праздник 21 января: вспоминаем киевского монаха, который лечил овощами

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Церковный праздник 21 января: вспоминаем киевского монаха, который лечил овощами
Святой Григорий всю жизнь ел только сырые овощи. ФОТО: predtecha.kiev.ua

21 января православные вспоминают преподобного Григория Чудотворца, затворника Печерского. Он жил в Киево-Печерском монастыре в XIIІ-XIV веках.

Биография святого малоизвестна. Неясно, где и когда он родился. В монастырских описаниях подвижничества Григория указано, что он особенно прославился подвигом соблюдения поста. Ел растительную пищу в сыром виде и запивал водой. Творил чудеса – исцелял больных.

"Преподобный Григорий Чудотворец за великие добродетели свои сподобился дару чудотворения. Питание его было в течение жизни – овощи не вареные. И тем, кто к нему приходил, тоже овощи давал. От которых получали исцеление", - говорилось на доске, которой до XVIII ст. в монастыре была закрыта ниша с мощами святого.

Преподобный Григорий похоронен в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

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Также сегодня упоминается Эмилиан Кизицкий – византийский проповедник, живший в IX в. Прославился тем, что не отрекся от чествования икон, как того требовал тогдашний византийский император Лев Арменин.

За отказ исполнять волю императора, Эмилиана бросили в тюрьму и лишили сана. В тюрьме святой и скончался.

Вчера христиане отмечали Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это один из самых почитаемых святых в мире. Иоанн Креститель родился возле Иерусалима. До 30 лет жил отшельником и много молился. Затем пошел проповедовать слово Божие.

Иисуса Христа Иоанн окрестил в реке Иордан. Был свидетелем того, как на него сошел Дух святой.

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