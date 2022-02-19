Церковный праздник 20 февраля – сегодня молятся монаху, который предупреждал о нападении агрессора

Лука Элладский с детства вел аскетичный образ жизни. Подростком много молился Богу. ФОТО: wikimedia.org

Сегодня христиане вспоминают преподобного Луку Элладского, родившегося в 896 году в греческом городе Кастория.

Его родители Стефан и Ефросинья были земледельцами. Поэтому будущий святой с братьями и сестрами с детства много работал в поле. С юного возраста он начал соблюдать строгий пост – не ел мяса, яиц и молочных продуктов.

После смерти отца святой все больше времени стал посвящать молитвам. Его мать не раз видела, как сын во время обращения к Богу стоял не на земле, а поднимался в воздух, согласно церковным преданиям.

В 14 лет будущий преподобный встретил монахов и решил сам принять постриг. Убежал из дома тайно от матери и поселился в одном из афинских монастырей. Однако его настоятель приказал юноше вернуться к матери. Святой исполнил просьбу, но через некоторое время отправился в усыпальницу святых Космы и Дамиана. Там жил максимально аскетической жизнью и принял постриг от двух монахов-паломников.

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В 917 году на Грецию напали болгары и Лука с деревенскими жителями переселился на другой остров. Впоследствии агрессоры пришли туда и убили крестьян. У Луки был дар предвидения и он предупреждал людей об опасности, но ему никто не поверил. Сам святой смог перебраться в город Коринф.

В 946 году святой поселился в населенном пункте Стирисе, где построил храм. К нему туда стали сходиться люди.

Святой Лука скончался в 56 лет.

Вчера христиане вспоминали святителя Фотия, жившего в IX в. в Византии. Он происходил из знатной семьи, поэтому был приближен к императорскому двору. При жизни Фотий был дважды патриархом Константинопольским и столько же раз отстранялся от престола. Умер преподобный в конце IX в.