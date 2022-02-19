Церковный праздник 20 февраля – сегодня молятся монаху, который предупреждал о нападении агрессора

 
Ексклюзивы
1/5
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 6156
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 8290
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 369
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1386
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 864
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 477
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 5130
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
1 Просмотров: 3420
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 990
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 225
Фото
Все фото
33
32
22
3
7
&quot;Братан, ты мне кайф наломал!&quot; – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся &quot;заброшку&quot;, где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
&quot;Путин - террорист&quot;: как прошел многотысячный Марш единства во Львове
"Путин - террорист": как прошел многотысячный Марш единства во Львове
Противостояние с &quot;беркутовцами&quot; и ультиматум Януковича: вспоминаем революционное 19 февраля - фото, видео
Противостояние с "беркутовцами" и ультиматум Януковича: вспоминаем революционное 19 февраля - фото, видео
Родителям 16-летнего Харьковского вручили подозрения: за что будут судить
Родителям 16-летнего Харьковского вручили подозрения: за что будут судить
С автомобилей кортежа Ярославского уничтожали следы ДТП - Нацполиция
С автомобилей кортежа Ярославского уничтожали следы ДТП - Нацполиция
Видео
Все видео
Глава облгосадминистрации сделал скандальное заявление о "русских братьях"
Глава облгосадминистрации сделал скандальное заявление о "русских братьях"
Депутат от "Партии Шария" прокомментировал скандал с флагами
Депутат от "Партии Шария" прокомментировал скандал с флагами
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
Убрал флаги Украины: за депутата от "Партии Шария" взялась полиция
Убрал флаги Украины: за депутата от "Партии Шария" взялась полиция
Яркие акции, марши и пение гимна: как украинцы отмечают День единения – фото, видео
Яркие акции, марши и пение гимна: как украинцы отмечают День единения – фото, видео
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
1 Просмотров: 864
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2178
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2322
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5715
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4554
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 369
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
воскресенье, 20 февраля 2022 05:30

Церковный праздник 20 февраля – сегодня молятся монаху, который предупреждал о нападении агрессора

  Комментировать
Церковный праздник 20 февраля – сегодня молятся монаху, который предупреждал о нападении агрессора
Лука Элладский с детства вел аскетичный образ жизни. Подростком много молился Богу. ФОТО: wikimedia.org

Сегодня христиане вспоминают преподобного Луку Элладского, родившегося в 896 году в греческом городе Кастория.

Его родители Стефан и Ефросинья были земледельцами. Поэтому будущий святой с братьями и сестрами с детства много работал в поле. С юного возраста он начал соблюдать строгий пост – не ел мяса, яиц и молочных продуктов.

После смерти отца святой все больше времени стал посвящать молитвам. Его мать не раз видела, как сын во время обращения к Богу стоял не на земле, а поднимался в воздух, согласно церковным преданиям.

В 14 лет будущий преподобный встретил монахов и решил сам принять постриг. Убежал из дома тайно от матери и поселился в одном из афинских монастырей. Однако его настоятель приказал юноше вернуться к матери. Святой исполнил просьбу, но через некоторое время отправился в усыпальницу святых Космы и Дамиана. Там жил максимально аскетической жизнью и принял постриг от двух монахов-паломников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сегодня можно спасти детей от болезней

В 917 году на Грецию напали болгары и Лука с деревенскими жителями переселился на другой остров. Впоследствии агрессоры пришли туда и убили крестьян. У Луки был дар предвидения и он предупреждал людей об опасности, но ему никто не поверил. Сам святой смог перебраться в город Коринф.

В 946 году святой поселился в населенном пункте Стирисе, где построил храм. К нему туда стали сходиться люди.

Святой Лука скончался в 56 лет.

Вчера христиане вспоминали святителя Фотия, жившего в IX в. в Византии. Он происходил из знатной семьи, поэтому был приближен к императорскому двору.

При жизни Фотий был дважды патриархом Константинопольским и столько же раз отстранялся от престола. Умер преподобный в конце IX в.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Церковный праздник 20 февраля – сегодня молятся монаху, который предупреждал о нападении агрессора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ 2 Просмотров: 21782
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс 3 Просмотров: 17640
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
 9 Просмотров: 13050
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск Просмотров: 9000
Китай выразил поддержку Украине
Китай выразил поддержку Украине Просмотров: 8748
Регионы
20 февраля день ангела у владельцев трех мужских имен – какими тайнами они покрыты
20 февраля день ангела у владельцев трех мужских имен – какими тайнами они покрыты Просмотров: 81
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
33
 Просмотров: 6156
Какая будет погода в Украине 20 февраля
Какая будет погода в Украине 20 февраля Просмотров: 216
"Путин - террорист": как прошел многотысячный Марш единства во Львове
"Путин - террорист": как прошел многотысячный Марш единства во Львове
32
 Просмотров: 2556
На Донбассе погиб капитан ВСУ
На Донбассе погиб капитан ВСУ Просмотров: 2367
Больше всего комментируют
9
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
3
Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться
2
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
2
Британия запретит въезд российским олигархам в случае вторжения в Украину
Голосов: 157
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть