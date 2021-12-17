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суббота, 18 декабря 2021 05:00

Церковный праздник 18 декабря: сегодня молятся великому чудотворцу

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Церковный праздник 18 декабря: сегодня молятся великому чудотворцу
По молитвам преподобного Саввы происходило много чудес. ФОТО: http://www.hram.kiev.ua

18 декабря православные чтят преподобного Савву Освященного, родившегося в V в. в турецком регионе Каппадокия.

Его родители, военачальник Иоанн и Софья – были благочестивыми христианами. Однажды папа Саввы взял жену и выехал на службу в Египет. 5-летнего сына оставил на дядю. Когда Саве исполнилось 8 лет, он поступил на учебу в монастырь святого Флавиана. Ему так понравилось монашество, что он отказался возвращаться в светскую жизнь, несмотря на увещевания родителей жениться.

В 17 лет Савва принял монашеский постриг. Он постоянно молился и соблюдал пост. За это получил от Бога дар чудотворения.

После 10 лет жизни в монастыре, Савва отправился в Иерусалим, а оттуда - в обитель преподобного Евфимия Великого. Впоследствии оказался в монастыре, где настоятелем был Авва Феоктист. После его смерти Савва закрылся в пещере и выходил из нее только по субботам, чтобы посетить Богослужение и поесть. В общей сложности преподобный провел в пещере 5 лет. После этого много времени проводил с Евфимием Великим.

Ученики и верующие начали приходить к Савве через несколько лет после того, как он начал жить в пещере возле обители преподобного Герасима Иорданского. Впоследствии на том месте возникла Великая Лавра, а в пещере монахи обустроили церковь.

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За молитвами преподобного Саввы происходило немало чудес – начинались дожди во время засухи, пробивались источники, происходило исцеление больных и бесноватых.

Святой умер в 532 году. В настоящее время его мощи находятся в Лавре Саввы Освященного в Израиле.

18 декабря день ангела отмечают владельцы мужских имен – Геннадий, Илья, Сергей, Захар и Савва. Мы подготовили материал о том, что означают эти имена и какими характерами владеют их владельцы.

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