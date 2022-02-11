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суббота, 12 февраля 2022 05:00

Церковный праздник 12 февраля – сегодня молятся трем знатным отцам: их знает весь мир

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12 февраля церковь отмечает Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. При жизни они являлись великими проповедниками.

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ

Святой родился в 329 году в Кессарии Каппадокийской – ныне город Кайсери, Турция. Происходил из знатной семьи, исповедовавшей христианскую веру. Дедушка и бабушка Василия пострадали во время гонений на верующих. Дядя и два брата были епископами церкви.

Автор: pinterest.com
  Василий Великий прожил благочестивую жизнь. Он является одним из самых почитаемых отцов церкви
Василий Великий прожил благочестивую жизнь. Он является одним из самых почитаемых отцов церкви

Василий получил хорошее образование в Константинополе и Афинах. По возвращении на родину – преподавал риторику. Приняв крещение, пошел увидеть святые места. Побывал в Египте, Палестине, Сирии и Месопотамии.

Василия также называют Великим Архипастырем. Ведь он заключил "Моральные правила" для монахов об особенностях совершенной христианской жизни. В их основе лежит покаяние и отказ от светских обязанностей и семьи.

В 364 году Василий получил сан епископа Кессарии. На должности всегда заботился о верующих и старательно проповедовал христианство. Все силы направлялся на развитие церкви. Совершил много аскетических подвигов. В трудные времена выступал в защиту христианской веры. За свои деяния получил от Господа дар предсказания и чудотворения.

Святой умер в 379 году.

ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ

Преподобный родился в 329 году в южной Каппадокии – ныне Турция. Его мать Нона была двоюродной сестрой епископа Иконийского Амфилохия. Отец Григория занимался земледелием, но впоследствии принял христианскую веру и стал проповедовать.

Автор: eikonografos.com
  Григорий Богослов был великим проповедником и оратором
Григорий Богослов был великим проповедником и оратором

Григорий вместе со своим братом получили отличное образование. Чтобы продолжать учебу – будущий святой отправился в Афины, где познакомился со своим будущим другом Василием Великим. Прожил в городе шесть лет, изучал литературу, философию, математику, музыку, геометрию и астрономию. Некоторое время работал преподавателем красноречия.

После смерти родителей Григорий отправился в Селевкию Исаврийскую - служить при церкви святой великомученицы Текли. Там заботился о больных.
Когда не стало Василия Великого – Григорий поехал в Константинополь, где боролся с еретиками. Впоследствии, при поддержке Александрийского Патриарха Петра и Константинопольского императора Феодосия – Григория назначили Патриархом Константинопольским. Это вызвало недовольство египетских и македонских епископов. Святитель решил уйти с поста и вести подвижнический образ жизни за пределами Константинополя. Ходил босиком, спал на земле или на ложе из старых веток, ел хлеб и овощи, пил только воду.

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Умер Григорий Богослов 25 января 389 года

ИОАНН ЗЛАТОУСТ

Святой родился в 347 году в древнем городе Антиохия – ныне это территория Турции. Воспитывался матерью Анфусой, потому что отец его умер вскоре после рождения сына.

Автор: wikimedia.org
  Иоанн Златоуст не любил богатую жизнь и резко критиковал вельмож, которые ее придерживались.
Иоанн Златоуст не любил богатую жизнь и резко критиковал вельмож, которые ее придерживались.

В юном возрасте будущий богослов уже хорошо знал Священное Писание, учился у известных философов и преподавателей ораторского искусства. В 367-м Иоанна крестил святитель Мелетий Антиохский. Еще через несколько лет Златоуст стал чтецом в храме.

С 372 года Иоанн учился в богословской школе. Он тяжело пережил смерть матери, произошедшей в тот период. Поэтому решил принять монашество, чтобы полностью отойти от мирской жизни и посвятить себя служению Богу. Иоанн начинает активно писать широко расходящиеся религиозные труды.

26 февраля 398-го Златоуст был рукоположен патриархом Александрийским Феофилом в сан архиепископа Константинопольского. Служение Иоанн начал с нетипичных решений – приказал вынести из своих покоев все элементы роскоши: ковры, драгоценную мебель и т.д. Также стал в проповедях осуждать богатых жителей города, которые вели слишком пышный образ жизни. Особенно критиковал придворных женщин. Доставалось даже императрице Византийской империи Элии Евдоксии. Последняя добилась, чтобы епископы организовали Собор и лишили Златоустого сана патриарха. Однако против этого решения восстал народ. Поэтому императрица была вынуждена организовывать новый Собор и отменять решения предыдущего.

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Через некоторое время против Иоанна Златоустого выступили часть епископов, которые потребовали, чтобы патриарх был смещен. Иоанна Златоустого поместили под домашний арест, но он его нарушил. Поэтому в 404 году был выслан из города.

Не стало богослова в 407 году. Последние его слова ныне известны среди христиан всего мира.

"Слава Богу за все!", - сказал преподобный и умер возле города Токат, ныне Турция.

Вчера христиане вспоминали перенесение мощей святого мученика Игнатия Богоносца. Это один из первых архиереев церкви, являвшийся епископом города Антиохия.

Игнатий Богоносец жестко выступал против преследований христиан. За это был заключен и подвергнут пыткам. В 107 году святого бросили на растерзание зверей.

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