Черкасский райцентр хочет отобрать Чайковского в россиян

У планах горсовета построить сцену на воде реки Тясмин

17 ноября в Каменской общине откроют "ChildrenMusicPark" - невиданный доселе детский музыкальный парк, где под световые переливы будет звучать музыка Петра Чайковского: все 24 пьесы "Детского альбома", созданные композитором в Каменке.

"Ежегодный фестиваль имени Петра Чайковского проходил в Каменке еще во времена Союза, - рассказывает мэр Каменки Владимир Тирон. - Сейчас мы решили восстановить старые традиции, но учитывая новую действительность. В городе обустроим детский парк, где будет звучать музыка Чайковского. На это потратим 1 миллион гривен. 300 тысяч даст городской совет, еще 700 тысяч - Министерство культуры. Дело в том, что Каменка выиграла грант министерства культуры именно под этот проект".

Владимир Тирон утверждает, что на этом останавливаться не собирается.

"В ближайших планах - построить сцену на реке Тясмин. Это будет грандиозное сооружение - длиной 20 метров и шириной - 10 метров. Высота помоста достигать 5 метров. Здесь будем ставить выдающиеся балетные постановки Чайковского -"Лебединое озеро","Щелкунчик"и другие. Спонсором именно этого проекта является бизнесмен из Канады с украинскими корнями".

Каменский городской голова говорит, что собирается отобрать Петра Чайковского у россиян, которые приватизировали наследие великого композитора.

"Понятно, что русских на эти цели мы не будем приглашать. Но пусть знают, что Чайковский не их, а наш композитор. Его род - Чайки, происходит из запорожских казаков. Он жил в Каменке и творил здесь".

"Город на глазах расцветает, - говорит местный житель Виталий Иванченко. - В детском музыкальном парке можно будет посмотреть на скульптуры Чайковского и, нажав кнопку, послушать один из его произведений. А в следующем году к нам приедут всемирно мастера балета".

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Каменскую объединенную общину создали в декабре 2017 года. С тех пор она реализовала несколько масштабных культурных проектов.