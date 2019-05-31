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суббота, 01 июня 2019 04:20

Чем будут удивлять детей на оперном фестивале

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Во вторник, 4 июня, Тульчин снова станет оперной столицей Украины. С этого дня начинается международный фестиваль OPERAFEST TULCHYN с детской программой.

Организаторы сообщают, что это будет первый в Европе детский оперный open air.

Вход сделают бесплатным. В программе предусмотрено селф-зоны, мастер-классы и экскурсии.

  KIDS OPERAFEST. Фото: vn.20minut.ua
KIDS OPERAFEST. Фото: vn.20minut.ua
Американские артисты представят единственный показ уникального Disney-шоу "Colours of the wind" по мотивам легендарных мультфильмов.

Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества покажет в Тульчине свои лучшие детские постановки - сказочную оперу "Король Дроздобород" и мюзикл "Приключения Гекльберри Финна".

4 и 5 июня во время KIDS OPERAFEST на территории фестиваля будет действовать детский кемпинг, размещение в котором позволит увидеть абсолютно все постановки. Цена кемпинга -360 гривен для ребенка, 430 гривен для взрослых.

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Организаторы Opera Fest Tulchyn рассказали о новинках фестиваля. Третий фестиваль оперной музыки в этом году продлится шесть дней. Сейчас команда организаторов начала подготовку к мероприятию.

Opera Fest Tulchyn начнется 4 июня и до 9 июня. Программа фестиваля будет состоять из двух частей: детской и общей
Сейчас организаторы улучшают инфраструктуру фестиваля.

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