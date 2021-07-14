Чеченцы устроили стрельбу из автомата в Одессе

В Одессе мужчины устроили стрельбу посреди улицы. Фото: Скриншот с видео

На одной из улиц Одессы неизвестные мужчины устроили стрельбу и перекрыли движение.

Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на дороге дрифт. Видео с места происшествия местные жители публикуют в социальных сетях.

По предварительным данным стрельбу из автомата устроили чеченцы.

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Национальная полиция открыла производство по статье 296 часть 4 (хулиганство). Устанавливаются предпосылки инцидента.

В Харькове неизвестные стреляли по трамваю с пассажирами. Инцидент произошел во второй половине дня на улице Полтавский Шлях - при движении в направлении центра неизвестные обстреляли из пневматического оружия трамвай маршрута №3.