Больше едет женщин: как небольшой город превращается в туристическую мекку

В Виннице больше всего приезжают туристы в возрасте 21-30 лет. Едут не впервые и, в большинстве случаев, готовы вернуться.
Социологическая агентство "Fama" впервые провела исследование туристической привлекательности города. Было опрошено 400 гостей города в возрасте от 18 лет.
Больше всего город посещают люди в возрасте 21-30 лет (30,4% опрошенных) и 31-40 лет (27,5%). Более половины опрошенных туристов (56%) являются женщинами. По группам доходов на человека до 3 тысяч гривен составляют 11,5% и 3-6 тысяч гривен на человека составляет 29,7%. Во время пребывания в Виннице каждый из них, в среднем, в течение суток тратит около 700 гривен.
В случае с длительностью пребывания в городе, 57,8% опрошенных проводят более суток. В то же время 42,2% не остаются в Виннице на ночевку.
91,6% опрошенных намерены вернуться в Винницу в будущем.
Наиболее популярными высказываниями, которыми пользуются туристы, чтобы описать Винницу являются: хорошее, приятное, уютное, спокойное и малогабаритное город, с тихенькими атмосферными улочками, что имеет свой дух и становится европейским.
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В центре Винницы появился необычный "музыкальный инструмент"- гранитный граммофон. Он воспроизводит музыку не с пластинок, а с телефонов. Включаете мелодию на гаджете, делаете максимальный звук и помещаете смартфон в специальный проем.
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