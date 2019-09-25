Больницы не будет: селяне устроили массовый протест

Разговоры о закрытии больницы Цибулевской больницы длятся с 2005 года

В поселке Цибулев Монастырищенского района Черкасской области хотят закрыть участковую больницу. Местные вышли на митинг в Дом культуры. Жалуются, что теперь не смогут получить своевременной медицинской помощи.

"Боимся, что с нового года больницы не будет. Она обслуживала огромный куст - более десятка сел. А теперь нам советуют ехать в Монастырище. А как ехать, когда в некоторые села автобус ходит раз в неделю, а то и этого нет", - говорят протестующие.

Секретарь поселкового совета Людмила Кобзарь подтверждает информацию.

"Сначала это была участковая больница, а потом из нее сделали терапевтическое отделение №2 районной больницы. Понятно, что два таких отделения на район - многовато. Разговоры о закрытии ведутся с 2005 года. Но сейчас дело доходит до конкретики. Деньги районный совет выделил только до нового года. На отопление вообще нет ни копейки. Поваров уже сейчас финансирует местный бюджет поселкового совета. Конечно, людям это не нравится. Говорят, что больница функционировала в войну, а сейчас хотят закрыть, потому что нет денег. сейчас здесь осталось 6 или 8 коек дневного стационара, а раньше было хирургическое отделение, инфекционное и родильное", - говорит Кобзарь.

Через отношение районных чиновников в Цибулеве заговорили о создании своей объединенной общины.

"В таком случае нашлись бы средства на больницу и на другие социальные проекты. В нашу общину входило бы больше 10 тысяч населения. Но не все зависит от нас. Несмотря на разговоры, соседние села не хотят объединяться с Цыбулевым. Говорят, что мы еще подождем ", - добавляет Людмила Кобзарь.

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В поселке Цибулев проживают 4 тыс. жителей. Есть школа, два детских сада, дом культуры, консервный завод и завод "Энергетик", где производят металлические конструкции.