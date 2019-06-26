Бойцы, переселенец и майдановец получили деньги на покупку квартир

Автор: фото Татьяны САРАХАН Наталья Заболотная

Участникам боевых действий и семьям погибших из Винницкой области выделили 20,5 грн из госбюджета. Эти деньги потратят в течении года исключительно на покупку жилья.

Речь идет о нескольких льготных категориях. 17 квартир купят члены семей погибших участников боевых действий (УБД). Также УБД из числа инвалидов I-II группы.

Еще 4 квартиры - участники боевых действий, которые воевали на территории других государств. В частности, речь идет о афганцев.

"Было много недовольств, что государство делит участников боевых действий на тех, кто сейчас или раньше воевали и им не уделяют внимания. Фактически о них забыли. В прошлом году Правительство инициировало эту программу. Теперь они получили право на приобретение жилья", - объясняет директор департамента социальной и молодежной политики ОГА Наталья Заболотная.

Также в программу приобретения жилья включили участников боевых действий из числа внутренне перемещенных лиц. В этом году квартиру получит один такой переселенец.

Еще одну квартиру купят участнику Революции Достоинства.

"Правом на эту компенсацию могут воспользоваться те участники боевых действий, состоящих на учете в органах местного самоуправления не позднее 1 января 2018 года и которые реально нуждаются в жилье", - подчеркивает чиновник.

Каждый боец ​​или его семья получает разную сумму компенсации - от 500 тысяч до 1,5 млн.грн. Ее рассчитывают по формуле.

"Все зависит от того, участник боевых действий живет сам ли у него жена, дети. Проживают с ним родители. На каждого из них рассчитывается квадратура. Если есть люди с инвалидностью дополнительно добавляется 10 квадратных метров жилой площади. Еще плюс 35,22 "квадратов" общей площади на всею семью. Единственное, что денежный расчет привязываетcя к месту жительства на момент оформления договора купли-продажи. Зависит от средней стоимости жилья. В Винницкой области стоимость недвижимости может совершенно отличаться от Хмельницкой. Например, дороже, но дешевле чем в Киеве", - рассказывает Наталья Заболотная.

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Средства из госбюджета перечисляются на лицевой счет получателя в Сбербанке. Там они могут находиться в течение года. За это время боец ​​должен найти себе жилье на вторичном рынке или в новостройке либо инвестировать в строительство жилья.

"Также участник боевых действий или кто-то с членов семьи погибшего может приложить свои средства на покупку жилья. Это все прописывается в договоре. Самое главное, средства, которые выделило государство, нельзя снять со счета и потратить на какие-то другие нужды. Обмануть не удастся", - сообщила Наталья Заболотная.

Автор: фото Татьяны САРАХАН Наталья Заболотная

Преимущественно покупают жилье в Виннице и Киеве. Выбирают квартиры или дома в новостройках или на вторичном рынке.

"В Новострое дешевле стоит квартира. Там можно купить большую площадь. Но надо понимать, что там голые стены. Надо еще столько же вложить в ремонт. Иногда выбирают жилье с частичным ремонтом и обставленное мебелью. Вот в одной из семьи погибшего остался внук и бабушка с дедушкой и они решили купить ему квартиру в Киеве. Из расчета что он там будет учиться и жить", - отмечает Заболотная.

В апреле экспрезидент Украины Петр Порошенко наградил военнопленных украинских моряков и выдал им квартиры. Ключи и ордена получили их родственники.