Боевики ДНР ведут бизнес в Одессе - адвокат

По словам адвоката, разрешения на заправки выдает Одесский горсовет. Фото: Politeka

В Одессе функционирует сеть платных автостоянок, доход от которых получают боевики, воюющие на стороне террористической организации ДНР.

Об этом заявил адвокат Артем Карташов на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк, передает "УНИАН".

"В Одессе существует сеть парковок и автостоянок, которые контролируют люди из партии "Родина", в том числе, которые сейчас получают деньги из этих парковок, но с оружием в руках находятся на востоке Украины. Это Вадим Савенко и Игорь Кушнир", - заявил Карташов.

Подписание договоров на размещение автостоянок обеспечивает Одесский горсовет, он же предоставляет льготы 80-90%. Таким образом власти Одессы финансируют террористов, отметил Карташов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко заявил о нардепах-сепаратистах

Ранее глава ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк Борислав Береза сообщил, что в Херсонской области руководят бывшие "регионалы", а власть сотрудничает с крымскими оккупантами. При таких обстоятельствах есть угрозы потерять национальную государственность.