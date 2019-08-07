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четверг, 08 августа 2019 04:16

Бодібілдерка продемонстрировала сексуальную фигуру в купальнике
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Иванна Лескова вошла в топ-6 фитнес-девушек мира
Фото: facebook.com
Иванна Лескова вошла в топ-6 фитнес-девушек мира
Иванна Лескова вошла в топ-6 фитнес-девушек мира
Иванна Лескова вошла в топ-6 фитнес-девушек мира
Иванна Лескова вошла в топ-6 фитнес-девушек мира

Винничанка Иванна Лескова 7 лет работает фитнес-тренером в спортзале. Помогает девушкам с лишним весом стать лучше и полюбить себя.

"В школе весила 75 килограммов. Для девушки моего телосложения - это много. Из-за этого комплексовала, даже двух слов связать до кучи не могла. В университете преподавательница предложила выходить вместо нее на замены тренером в зал. Согласовала, потому что надо было набираться опыта. Сначала была тренером групповых занятий по пилатесу. Тогда сбросила своих первых 15 кг", - говорит Иванна.

Автор: facebook.com
  Иванна Лескова вошла в топ-6 фитнес-девушек мира
Иванна Лескова вошла в топ-6 фитнес-девушек мира

Через полгода Владимир, муж Иванны, выучился на тренера. Супруги начали работать вместе.

"В зал приходят девушки с весом 140 килограммов. Такие люди не любят себя, даже не смотрят в зеркало и боятся фотографироваться в полный рост. Работаем не только над фигурой. Поддерживаю их психологически. Была одна клиентка, которая 9 лет не могла забеременеть, через лишний вес. Начала заниматься в зале. Сбросила 40 килограммов. Неделю назад приходит с корзиной фруктов и говорит, что беременна. От счастья вместе плакали", - говорит женщина.

Автор: facebook.com
  Иванна Лескова вошла в топ-6 фитнес-девушек мира
Иванна Лескова вошла в топ-6 фитнес-девушек мира

В 2015 впервые поехала с мужем на соревнования по фитнесу и бодибилдингу "Кубок Полесья", чтобы поддержать подругу. Через год весной сами выступали. Трижды в день тренировалась. Не имела ограничений в питании. Ела не потому, что хотела, а чтобы набрать массу. Через стресс и нагрузки похудела до 56 кг. В Житомире заняла 2 место.

Автор: facebook.com
  Иванна Лескова вошла в топ-6 фитнес-девушек мира
Иванна Лескова вошла в топ-6 фитнес-девушек мира

"На тренировку деньги не тратим. Занимаемся в спортзале вместе с клиентами. На правильное питание тратим не много. Дорого выходят поездки на соревнования. На купальник только уходит 10 тысяч гривен. А еще надо заплатить за проживание, питание, тренировки, дорогу, макияж", - говорит женщина.

К соревнованиям готовится полгода. Не празднует новый год, день рождения. На Рождество не едет домой, потому что заставляют есть все подряд, а нельзя. На прошлой работе запрещали подготовку к соревнованиям, чтобы не срываться на людей от недоедания.

Не могу выйти в плохой форме на сцену

"Не могу выйти в плохой форме на сцену. Не хочется, чтобы потом кто-то скидывал фотографии неудачных ракурсов. Во время подготовки к соревнованиям многие девушки имеют гормональные сбои. Пропадают критические дни, портятся кожа и ногти, волосы выпадают", - объясняет Иванна.

В этом году вошла в топ-6 фитнес-девушек мира.

"Готовилась 7 месяцев к чемпионату мира во Львове. Взнос стоил более семи тысяч гривен. Посчитала, что дорого. Но муж сказал: "Перестань считать деньги. Ты что дура? Это же чемпионат мира. Надо ехать!". Заняла 5 место и вошла в топ-6 фитнес-девушек мира", - улыбается Иванна.

Автор: facebook.com
  Иванна Лескова вошла в топ-6 фитнес-девушек мира
Иванна Лескова вошла в топ-6 фитнес-девушек мира
В марте этого года 19-летняя Марина Сотник победила в конкурсе "Мисс Винница" и получила титул "Мисс Зрительских симпатий" в нашем городе. После этого Марина победила в четырехкилометровом забеге с препятствиями в Киеве, который был одним из этапов отбора в финал "Мисс Украина".
Автор: Ирина Кальченко
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08
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