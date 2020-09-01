Без речей и музыки - как проводили День знаний в Полтаве

Начало нового учебного года в Полтавских школах обошось без громких торжеств. День знаний отметили уроком здорового образа жизни.

Корреспондент Gazeta.ua видел, как юные полтавчане шли в школу в первый учебный день.

Фото: Ольга Стенько

1 сентября около 8 утра во дворе Полтавской гимназии "Здоровье" №14 в центре города многолюдно. Родители приводят детей и становятся неподалеку ворот. Дети с букетами цветов и рюкзак сходятся к табличек с названием классов, которые держат учителя.

В этот день, вопреки традиции, на школьном дворе довольно тихо. Не гремят речи, даже музыку не включали. Этому также способствуют маски на лицах школьников.

"Отойдите подальше от детей. Взрослым запрещено заходить на территорию школы", - строго говорит учительница в нежно-красном платье.

Она следит за порядком возле главного входа в учебное заведение. На входе медсестра в белом халате измеряет температуру дистанционным термометром.

Автор: Ольга Стенько 1 сентября в Полтавской гимназии "Здоровье" №14 вместо торжественной линейки разработали график и маршруты для каждого класса

"Класс, внимание! Идем в школу", - темноволосая учительница возвращается и начинает движение за угол, к внутреннему школьного двора. Ориентируясь на ее ярко-синее платье, пары пятиклассников вереницей отправляются следом.

Обогнув школу, класс заходит через запасной выход. Расположен под лестницей на верхние этажи. На дверях табличка "Вход II". Как дети заходят, контролирует директор школы Вера Поддубная.

"Сейчас главное - школьников встретить. У нас классы приходят на разное время. Решили сделать праздник для 1-11 классов - сначала в спортивном зале, потом во дворе. Первые уроки посвящены здоровому образу жизни", - рассказала Вера Васильевна.

Дорожкой быстро проходит женщина с 2 мальчиками. Оба в белых рубашках и с рюкзаками, один в черных брюках, второй - в джинсовых шортах до колена. Идут к двери в цокольном этаже под спортзалом. На дверях бумажка с надписью "Вход III".

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На входе женщина в черно-синем платье меряет температуру каждому ребенку. И их матери - она ​​вслед за сыновьями проходит в коридор.

"Родителям нельзя в школу! Мама, выходите", - охранник стоит снаружи перед входом, окриком останавливает женщину.

Автор: Ольга Стенько 1 сентября в Полтавской гимназии "Здоровье" №14 вместо торжественной линейки разработали график и маршруты для каждого класса

Женщина напоминает сыновьям, в каком кабинете их ждет класс, и выходит. По дороге сдвигает на подбородок шею марлевую маску и, не останавливаясь, идет к выходу из школьного двора.

"Дети новенькие в этом году в школе. Перешли из другой, потому что к этой ближе ходить. Жаль, что ограничения, но считаю это правильным. И дети тоже привыкли. К гигиене приучены, руки постоянно моют. Маски носить умеют, потому что отец врач", - говорит мать сыновей-погодков Елена Никитюк.

Во двор сходятся семьи с первоклассниками. Их в школу запускают с главного входа и позже, когда все остальные дети уже зайдут.

"Пришли с праздничным настроением. Если бы не карантин, было бы еще более позитивно. Что делать, когда действительно есть такая необходимость. Конечно, придется соблюдать правила - мы готовы. Но будет дочь соблюдать - неизвестно, потому маленькая. Но не хотим дистанционного обучения, лучше в школу", - говорит полтавчанка Ирина Шаблий, которая вместе с мужем привела в 1-й класс дочь Марию.

Автор: Ольга Стенько Семья Шаблий привела дочь Машу в 1 класс

В отличие от других детей, Мария пришла в школу с красивым букетом из осенних кленовых листьев. Только не настоящиъ, а из фигурного заварного печенья. Еще с подписью на фоне изображения классной доски "С 1 сентября!" Его собственноручно сделала мама Ирина.

Как сообщили Gazeta.ua в пресс-службе Полтавского городского совета, от проведения традиционных торжественных линеек отказались во всех школах Полтавы. Такое решение приняли в городском отделе образования в связи с карантинными ограничениями.

По состоянию на 1 сентября, не соответствуют критериям для послабления карантина Киев и еще 17 областей Украины. Во всех регионах показатель заболеваемости превышен на 100 тыс. населения за последние 14 дней.