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вторник, 24 сентября 2019 09:05

Барахолка и громкий концерт известных групп - топ самых ярких фото с эко-феста
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В Виннице прошел эко-фест
Фото: Ирина Кальченко
В Виннице прошел эко-фест
В Виннице прошел эко-фест
В Виннице прошел эко-фест
В Виннице прошел эко-фест

22 сентября в Виннице на территории завода "Кристалл" прошел эко-фест "Дели". Он объединил в себе экологическую тематику, выступления театра, эко-базар, барахолку. Завершилось все громким концертом молодых украинских групп: "ТОНКАЯ", Jerry Heil, YUKO и диджея Tatie Kruu.

Gazeta.ua подготовила топ самых ярких фото с фестиваля.

Фестиваль "Дели" был посвящен экологии и призван создать платформу для неформального экологического образования. Посетители имели возможность приобрести многоразовые кофейные стаканчики для напитков с фирменными наклейками "Мне в свою", авоськи и эко-сумки с надписью "Пакет не надо". Одним из главных его задач было собрать 20 тыс. грн на развитие станций глубокой сортировки мусора в Виннице (с благотворительных взносов, продажи билетов и продажи брендовой продукции).

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице прошел эко-фест
В Виннице прошел эко-фест
Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице прошел эко-фест
В Виннице прошел эко-фест
Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице прошел эко-фест
В Виннице прошел эко-фест

"Экологичность начинается с экологических мыслей. И мне кажется, что если вы здесь, вы это сами прекрасно понимаете", – говорит Алена Карась из группы "ТОНКАЯ".

Под вечер на сцену вышла Jerry Heil.

"Я рада видеть столько сознательных людей", - сказала Яна и предложила всем вместе спеть песню "Охрана, отмєна".

Выступала Jerry Heil вместе с Романом Череновим (Morphom), украинским музыкантом, композитором и саундпродюсером, который сотрудничает с топовыми представителями украинской музыкальной сцены. И на сцене фестиваля "Дели" они были абсолютно равнозначными артистами.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице прошел эко-фест
В Виннице прошел эко-фест

"Я очень рада, что сегодня вы пришли к нам на фестиваль и наши старания не прошли просто так. Хочу поблагодарить каждого человека, который старался и делал вклад в этот огромный фестиваль! И спасибо каждому из вас: что вы пришли, присоединились и также сделали свой вклад в то, что в Виннице будут работать станции глубокой сортировки мусора. Спасибо!" - говорит организатор Мария Леванчук.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице прошел эко-фест
В Виннице прошел эко-фест

Настоящим сюрпризом фестиваля стала группа YUKO. Почти час в бешеном ритме, одну за другой исполняли песни. На песни группы собралась не одна сотня фанатов.Люди приходили на концерт даже с маленькими детьми.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице прошел эко-фест
В Виннице прошел эко-фест
Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице прошел эко-фест
В Виннице прошел эко-фест
Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице прошел эко-фест
В Виннице прошел эко-фест

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22 сентября в центре Винницы прошли джазовые завтраки. Мероприятие состоялось в ресторане Mont Blanc.

Такие завтраки проводятся уже в 23-й раз на фестивале Vinnytsia JazzFest. В этом году он получил лозунг "блестящий". В течение 20-22 сентября выступят известные звезды мирового джаза из 8 стран мира.
Автор: Ирина Кальченко
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