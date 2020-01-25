Банкомат для великанов поставили в Одессе: в сеть попали забавные фото

В Одессе на улице Добровольского, 86 поставили банкомат для высоких людей.

Устройство установлено в окне высокого первого этажа дома, к которому не пристроили ступеньки.

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"Наконец, не нужно будет нагибаться, чтобы снять деньги с карты! Правда, людям с нормальным ростом приходится использовать свои навыки альпинизма и балансировки", - пишет "Думская" в Telegram-канале.

Автор: Маяк В Одессе установили странный банкомат для высоких людей

В Одессе возник скандал из-за продавщицы местного супермаркета, которая навеселе ругалась на одного из клиентов и отказывалась общаться с ним на украинском языке. Видео с инцидентом опубликовали в социальных сетях.