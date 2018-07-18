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среда, 18 июля 2018 12:41

Автомобиль въехал в подземный переход: есть жертвы

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Автомобиль въехал в подземный переход: есть жертвы
Автомобиль влетел в конструкцию подземного перехода на перекрестке Шевченко и Европейской. Фото: Gazeta.ua

В Полтаве на перекрестке ул. Шевченко и Европейской произошло ДТП. Легковушка въехала в ограждение подземного перехода. Насмерть сбила человека.

Погибшим оказался 27-летний мужчина. Он работал в бригаде, которая ремонтирует подземный переход, сообщил корреспондент Gazeta.ua.

Сам водитель и прохожие не пострадали. На месте работает полиция. Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения и с какой стороны двигался - выясняют.

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В июне в Кобеляцком районе Полтавской области произошло ДТП между автомобилем "ВАЗ" и самоходным опрыскивателем "Джон Дир". От столкновения погибли 42-летний водитель легковушки и его 43-летний пассажир. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

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