Автомобиль въехал в подземный переход: есть жертвы

В Полтаве на перекрестке ул. Шевченко и Европейской произошло ДТП. Легковушка въехала в ограждение подземного перехода. Насмерть сбила человека.
Погибшим оказался 27-летний мужчина. Он работал в бригаде, которая ремонтирует подземный переход, сообщил корреспондент Gazeta.ua.
Сам водитель и прохожие не пострадали. На месте работает полиция. Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения и с какой стороны двигался - выясняют.
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В июне в Кобеляцком районе Полтавской области произошло ДТП между автомобилем "ВАЗ" и самоходным опрыскивателем "Джон Дир". От столкновения погибли 42-летний водитель легковушки и его 43-летний пассажир. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
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