Астронавт с украинскими корнями объяснила, почему хочет вернуться в открытый космос

Автор: kh.suspilne Харьков: Астронавтка Стефанишин-Пайпер рассказала студентам о работе в космосе

Американская астронавт украинского происхождения Гайдемари Стефанишин-Пайпер пообщалась с харьковскими студентами.

9 октября она посетила Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" и пообщалась со студентами, преподавателями, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Астронавт рассказала о своем жизненном пути, работе в составе международного экипажа на борту МКС.

Автор: kh.suspilne Харьков: Астронавтка Стефанишин-Пайпер рассказала студентам о работе в космосе

Также все желающие могли сфотографироваться с астронавтом и получить автограф.

Автор: kh.suspilne Харьков: Астронавтка Стефанишин-Пайпер рассказала студентам о работе в космосе

Стефанишин-Пайпер является единственной женщиной, которая развернула национальный флаг Украины на орбите Земли.

Автор: kh.suspilne Харьков: Астронавтка Стефанишин-Пайпер рассказала студентам о работе в космосе

Первый полет на Международную космическую станцию ​​она осуществила в 2006-м и отвечала за доставку и установку солнечных батарей. Тогда астронавт провела в открытом космосе более 12 часов. Во второй раз полетела в космос в 2008-м.

Автор: kh.suspilne Харьков: Астронавтка Стефанишин-Пайпер рассказала студентам о работе в космосе

"Что больше всего поразило во время миссии - это вид нашей планеты из космоса. Время от времени я мечтаю вернуться туда снова", - призналась она.

Стефанишин-Пайпер родилась и выросла в Штатах, но имеет украинские корни. Ее отец - из Львовской области и в 30-х эмигрировал, после чего женился на немке.

"Украина, о которой он рассказывал, очень отличается от страны, которую я увидела. Во время первого визита сюда в 2007-м мне все очень понравилось. Я посетила село Якимов, где и сейчас живет много моих родственников. В этом году надеюсь также к ним приехать", - поделилась планами астронавт.

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Гайдемари Стефанишин-Пайпер совершила полет в Космос 9 августа 2006-го. В этот день на корабле "Атлантис" впервые на орбиту Земли вышла женщина украинского происхождения. В 2007-м посетила Украину, где впервые встретилась со своими родственниками и поразила владением украинским языком.