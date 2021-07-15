Артефакты Римской империи и Древнего Египта нашли на Черкащине

В Черкасской области археологи нашли артефакты Римской империи и Древнего Египта.
Находку обнаружили в кремационном могильнике на поле в селе Ивковцы Черкасского района, сообщил "Суспильному.Черкасы" научный сотрудник института археологии Юрий Башкатов.
Предметы датированы 1-2 веком нашей эры.
В частности, найдены два льва и жук-скарабей с египетской керамики. Также удалось найти острия стрелы, нож, крышку от керамической сосуды, прясло, элементы ожерелья.
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"Они не имеют аналогии пока на территории Среднего Поднепровья", - отметил археолог.
Владельцы найденных вещей были достаточно состоятельные и имели контакты с римским лимесом - укрепленным рубежом государства, охраняли легионеры. Судя по амфорной таре, они импортировали вино.
Артефакты будут переданы в Черкасский археологический музей.
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