Артефакты Римской империи и Древнего Египта нашли на Черкащине

Нашли древние артефакты. Фото: "Суспільне.Черкаси"

В Черкасской области археологи нашли артефакты Римской империи и Древнего Египта.

Находку обнаружили в кремационном могильнике на поле в селе Ивковцы Черкасского района, сообщил "Суспильному.Черкасы" научный сотрудник института археологии Юрий Башкатов.

Предметы датированы 1-2 веком нашей эры.

В частности, найдены два льва и жук-скарабей с египетской керамики. Также удалось найти острия стрелы, нож, крышку от керамической сосуды, прясло, элементы ожерелья.

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"Они не имеют аналогии пока на территории Среднего Поднепровья", - отметил археолог.

Владельцы найденных вещей были достаточно состоятельные и имели контакты с римским лимесом - укрепленным рубежом государства, охраняли легионеры. Судя по амфорной таре, они импортировали вино.

Артефакты будут переданы в Черкасский археологический музей.

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