Ярославский: "Аэропорт в Харькове реально построить уже к концу следующего года"

13 октября украинский бизнесмен Александр Ярославский побывал на строительной площадке Международного аэропорта "Харьков", где его группа DCH возводит аэровокзальный комплекс.

Местным журналистам, снимавшим репортаж о ходе работ, удалось задать ему несколько вопросов. Ярославский рассказал, что на сегодняшний день удалось пройти несколько важных этапов строительства.

"Работы идут ударными темпами, я ежеминутно и ежечасно контролирую строительство терминального комплекса. Кроме того, сейчас решился вопрос по строительству аэродрома, на площадку заходит мощный оператор - Onur. Уверен, что мы можем закончить строительство аэропорта к концу следующего, 2022 года. И Украина получит еще один роскошный аэропорт", - сказал он.

Автор: Александр Ярославский DCH уже инвестировала в проект более 200 млн грн

Общестроительные работы по пассажирскому терминалу выполнены на 30%. Сейчас бетонные работы и установка металлоконструкций идут на отметке 3.0, рабочие приступили к прокладке инженерных сетей. Для здания административно-бытового корпуса завершена подготовка свайного поля, идет заливка ростверков - верхней части фундамента, которая распределяет нагрузку несущих конструкций. А на площадке, где строится VIP-терминал, начали забивать сваи.

Автор: Александр Ярославский

В проект создания аэровокзального комплекса международного аэропорта "Харьков" HRK уже инвестировала более 200 млн грн.

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Компания Onur Construction International победила в тендере на строительство аэродрома в Международном аэропорту "Днепр". Согласно условиям торгов, подрядчик должен построить 3,2 км взлетно-посадочной полосы, рулежные дорожки, перрон и необходимую взлетно-посадочную инфраструктуру. По информации днепровских СМИ, Onur уже подписала договор и планирует выйти на стройплощадку в начале следующей недели.