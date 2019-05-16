Арестовали мужчину, который расстрелял супругов фермеров с 2 ружев

Автор: Фото предоставлено пресс-службой НП в Винницкой области Винницкая область: полицейские нашли человека, который убил фермеров

Полицейские раскрыли убийство супругов фермеров в селе Шипинки Барского района Винницкой области.

Застрелил их из 2 ружей 29-летний житель соседнего села Межлесье ради денег.

"Мужчина имел большие долги. Через них ему угрожали расправой. Когда мы его задержали, он так и сказал: у меня не было выхода: если бы не я, то меня", - говорит и.о. начальника Нацполиции в Винницкой области Александр Цымбалюк.

Автор: Татьяна САРАХАН Винницкая область: полицейские нашли человека, который убил фермеров

Задержали мужчину на рынке в соседней области. Туда он привез яблоки. Его теща - владелица грузового МАНа. Подрабатывал тем, что иногда выполнял заказы предпринимателей, которые просили привезти яблоки.

"Он признался в убийстве и рассказал, как все было. Не рассчитывал, что его найдут. С погибшими знаком не был. Имели только общих друзей. Убить решил исключительно ради денег. Знал, что фермеры их имеют, потому что продавали прошлогодний урожай яблок за наличные", - говорит Цимбалюк.

Мужчина застрелил людей из собственных ружей - гладкоствольного и нарезного. Это было незарегистрированное оружие. С ним он любил незаконно охотиться. После преступления, выбросил те ружья в кустарник лесопосадки. Их едва нашли.

Автор: Фото предоставлено пресс-службой НП в Винницкой области Винницкая область: полицейские нашли человека, который убил фермеров

После убийства мужчина вынес из дома сейф. Спрятал его в одеяло и направился к машине, которую оставил за несколько километров. По дороге сейф расстрелял, потому что устал с ним идти. Деньги собрал в одеяло и спрятал в машину.

Автор: Фото предоставлено пресс-службой НП в Винницкой области Винницкая область: полицейские нашли человека, который убил фермеров

"Потом сунул их в мешок из-под мусора. Говорит, теми деньгами хотел рассчитаться с долгами. Одному мужчине даже уже отдал деньги. Сколько было на самом деле денег, установить не смогли. Это знали только погибшие. И родственники говорят, что была валюта в значительных суммах", - объясняет полицейский.

Следователям задержанный рассказал, что в сейфе там были только гривны - 1 млн 300 тыс. Полиция нашла только около 300 тыс. грн в его "девятке".

"Валюты не было. Хотя, когда исследовали сейф, то в другом отделе нашли еще 700 долларов", - добавляет Александр Цымбалюк.

Автор: Фото предоставлено пресс-службой НП в Винницкой области Винницкая область: полицейские нашли человека, который убил фермеров

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29-летний задержанный работал охранником озера Чернятинского колледжа Жмеринского района и подрабатывал грузовыми перевозками. Знакомые говорят, что мужчина имел вспыльчивый характер. Постоянно пробовал развивать какой-то бизнес. Все время был в поиске денег. Жил с женой в городе Бар. Воспитывали вместе 2-летнего сына.

Задержанному грозит пожизненное заключение.

9 мая на рассвете неизвестный мужчина в балаклаве застрелил мужчину. На звук выстрела выбежала женщина. Их застрелил тоже. Пуля прошла на вылет. Мужчина захлебнулся кровью. Следователи проанализировали записи видеонаблюдений. За последние 2 недели до трагедии первой выходили из дома женщина. В день убийства - человек вышел в куртке и нижнем белье и закурил.