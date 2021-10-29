Адвокат водителя Infiniti из Харькова получает угрозы

Угрозы, обнародованные другом адвоката / Страница в Facebook Олега Головкова

Защитница 16-летнего водителя Infiniti, совершившего смертельное ДТП в Харькове, получает угрозы своей семье.

Соответствующее заявление адвокат Инна Данилова готовит в полицию. Скриншот с угрозами обнародовал коллега Олег Головков.

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"Угрожали вырезать мою семью, убить всех, сжечь дом. Были сообщения и звонки: "Чтобы ты сдохла", "Тебя собьет машина", "Твой ребенок умрет". Нашли аккаунт моего сына и начали писать ребенку в личные сообщения", - сказала Данилова.

Отказываться от участия в судебном разбирательстве она не собирается. Считает, что это ее работа как адвоката, независимо от клиента.

Возмущение в соцсетях вызвал комментарий адвоката накануне суда 28 октября. Она заявила о травме головы 16-летнего водителя Infiniti, его шоковом состоянии и ненадлежащей медицинской помощи после аварии.

Около 20:45 26 октября на перекрестке в Харькове автомобиль Infiniti на большой скорости врезался в Chevrolet. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Следователи установили, что Infiniti двигался со скоростью более 100 км/ч на красный свет. 16-летний водитель Infiniti был задержан и помещен в изолятор. За преступление, в результате которого погиб человек и еще несколько травмировались, ему грозит до восьми лет тюрьмы.