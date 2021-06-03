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четверг, 03 июня 2021 19:15

"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"

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&quot;А что, я не имею права?&quot;: женщина на улице устроила обнаженное &quot;шоу&quot;
Полуобнаженная женщина бродила по Ивано-Франковску. Фото: скриншот с видео

В Ивано-Франковске на улице заметили полуобнаженную прохожую.

Видео ее прогулки распространили сразу несколько местных сообществ в Instagram, пишут "Версии".

По информации пользователей, женщина бродила в микрорайоне на ул. Мазепы.

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На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь.

На кадрах слышать, как во время разговора с патрульными женщина спрашивает: "А что, я не имею права?".

Вскоре ее сажают в "скорую" и увозят.

В Ровно на улице заметили парочку, которая разгуливала обнаженной прикрываясь одеялами. Влюбленные делали снимки на улицах города и даже в таком виде пришли в местное кафе.

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