"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"

В Ивано-Франковске на улице заметили полуобнаженную прохожую.
Видео ее прогулки распространили сразу несколько местных сообществ в Instagram, пишут "Версии".
По информации пользователей, женщина бродила в микрорайоне на ул. Мазепы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь.
На кадрах слышать, как во время разговора с патрульными женщина спрашивает: "А что, я не имею права?".
Вскоре ее сажают в "скорую" и увозят.
В Ровно на улице заметили парочку, которая разгуливала обнаженной прикрываясь одеялами. Влюбленные делали снимки на улицах города и даже в таком виде пришли в местное кафе.
Комментарии