"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"

Полуобнаженная женщина бродила по Ивано-Франковску. Фото: скриншот с видео

В Ивано-Франковске на улице заметили полуобнаженную прохожую.

Видео ее прогулки распространили сразу несколько местных сообществ в Instagram, пишут "Версии".

По информации пользователей, женщина бродила в микрорайоне на ул. Мазепы.

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На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь.

На кадрах слышать, как во время разговора с патрульными женщина спрашивает: "А что, я не имею права?".

Вскоре ее сажают в "скорую" и увозят.

В Ровно на улице заметили парочку, которая разгуливала обнаженной прикрываясь одеялами. Влюбленные делали снимки на улицах города и даже в таком виде пришли в местное кафе.