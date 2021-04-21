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среда, 21 апреля 2021 03:01

91-летнему мужчине провели сложнейшую операцию на сердце

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91-летнему мужчине провели сложнейшую операцию на сердце
В Черкассах прооперировали 91-летнего мужчину. Фото: Радио Свобода

В Черкасском областном кардиологическом центре успешно прооперировали 91-летнего мужчину.

Это их самый старший пациент, говорится в сюжете ТСН.

Операция длилась 4 часа и происходила на открытом сердце.

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Врачи говорят, что очень беспокоились за почтенный возраст мужчины. Однако пациент все выдержал и уже готовится домой.

В Черкассах медики вторые сутки борются за жизнь 14-летнего Артема, девятиклассника школы №34.

Он во время тренировки по пулевой стрельбе в тире получил тяжелое огнестрельное ранение в голову. Сейчас парень в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, давление поддерживают лекарственными препаратами.

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