91-летнему мужчине провели сложнейшую операцию на сердце

В Черкассах прооперировали 91-летнего мужчину. Фото: Радио Свобода

В Черкасском областном кардиологическом центре успешно прооперировали 91-летнего мужчину.

Это их самый старший пациент, говорится в сюжете ТСН.

Операция длилась 4 часа и происходила на открытом сердце.

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Врачи говорят, что очень беспокоились за почтенный возраст мужчины. Однако пациент все выдержал и уже готовится домой.

В Черкассах медики вторые сутки борются за жизнь 14-летнего Артема, девятиклассника школы №34. Он во время тренировки по пулевой стрельбе в тире получил тяжелое огнестрельное ранение в голову. Сейчас парень в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, давление поддерживают лекарственными препаратами.