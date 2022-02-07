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вторник, 08 февраля 2022 03:00

8 февраля день ангела отмечают обладатели семи мужских имен. Не забудьте их поздравить
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Сегодня день ангела празднуют люди с именами Аркадий, Давид Павел, Мария, Иван, Иосиф, Петр, Семен.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Аркадий – владельцы этого имени являются жизнерадостными, любознательными и энергичными мужчинами. Обладают хорошим чувством юмора. Очень общительны, благодаря чему становятся душой любой компании. Аркадии справедливы и честны. Могут добиваться успехов в спорте, искусстве. Семья для них имеет большую ценность. Детей очень любят, но воспитывают их строго;

Давид – очень распространенное имя в мире. Мужчины, которые его носят, закрыты в себе. Редко хвалятся своими достижениями и успехами. На работах показывают себя усердными и самоотверженными. Могут быть успешными в спорте. В то же время, женщинам с Давидами тяжело, потому что таким мужчинам трудно угодить;

Сегодня день ангела у обладателей популярных имен. Не забудьте их поздравить
Фото: pruvitannja.com.ua
Сегодня день ангела у обладателей популярных имен. Не забудьте их поздравить
Сегодня день ангела у обладателей популярных имен. Не забудьте их поздравить
Сегодня день ангела у обладателей популярных имен. Не забудьте их поздравить
Сегодня день ангела у обладателей популярных имен. Не забудьте их поздравить

Павел – мужчины с этим именем добрые и спокойные. Коллеги по работе ценят их за надежность и способность в любой момент подстраховать. Павлы обычно предпочитают размеренный уклад жизни. Поэтому подбирают себе женщин с похожими взглядами;

Мария – это одно из самых популярных женских имен в Украине. Считается величественным и славным, ведь его носила Богородица. Его обладательницы обычно элегантны, чистоплотны и красивы, следят за внешним видом и фигурой. Марии – часто становятся творческими личностями или спортсменками. В общении с коллегами вначале проявляют закрытость. Но раззнакомившись, становятся общительными. В браке женщины с этим именем становятся заботливыми хозяйками. Обожают детей;

Иван – одно из популярнейших украинских имен. Это спокойные и порядочные люди, любящие много работать. Часто очень успешны и счастливы в личной жизни, потому что умеют быть любящими мужчинами и родителями;

Иосиф – мужчины с этим именем любят активную жизнь полную путешествий. Любят переезжать в новые города. Из-за этого им трудно заводить долговременные отношения. Иосифы обладают упрямыми характерами. В то же время это высоконравственные люди, которые всегда придут друзьям на помощь. Иосифы умеют понравиться девушкам. Предпочитают женщин, которые способны организовать быт;

Петр - с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству. Обладает хорошими аналитическими способностями, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь у них много требований. Очень ценят верность и преданность;

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Семен - из древнееврейского означает "услышанный Богом в молитве". Он добрый, мягкий и незлобивый, поможет в трудную минуту. Семены часто бывают одарены и талантливы. Они трудолюбивы и целеустремленные. Удачно построить карьеру могут как врачи, музыканты, инженеры, администраторы. Семен будет хорошим мужем, искусным хозяином и верным другом;

Федор – с древнегреческого это имя означает "Божий подарок". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликты, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами Федоры не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали верный выбор.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Анатолий, Александр, Петр, Григорий, Владимир. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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