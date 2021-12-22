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четверг, 23 декабря 2021 05:01

23 декабря молятся мужчинам, которым отрубили головы

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23 декабря молятся мужчинам, которым отрубили головы
Мученик Мина погиб за христианскую веру в IV в. ФОТО: lifter.com.ua

23 декабря христиане вспоминают мучеников Мину, Ермогена и Евграфа. Они были убиты за веру в IV в.

Мина тогда был на службе у римского императора Максимиана. Был послан правителем из Афин в египетскую Александрию. Должен был положить конец вражде, возникшей между христианами и язычниками. Вместо этого Мина начал проповедовать всем христианство и обратил к нему многих неверующих.

Максимиан разозлился и направил в Александрию епарха, язычника Ермогена. Он должен был судить Мину и разогнать христиан. Ермоген подвергал Мину многочисленным пыткам, но был поражен терпением будущего святого и исцелением его ран после мучений. Сам поверил в Бога.

Император решил сам отправиться в Александрию и наказать отступников. Собственноручно убил святого Евграфа – помощника Мины. Ему же и Ермогену приказал отрубить головы. Останки мучеников бросили в железный ящик и затопили в море. Позже мощи были найдены и перенесены в Константинополь – ныне Стамбул.

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22 декабря христиане отмечали Праздник зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. Отцом Девы Марии был Иоаким. С женой он много лет молился Богу и просил послать их семье ребенка. В пожилом возрасте к супругам появился ангел, возвестивший, что у них родится девочка, которую нужно будет назвать Марией.

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