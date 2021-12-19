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понедельник, 20 декабря 2021 05:00

20 декабря молятся епископу и монаху из Киева. Что известно об их жизни

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20 декабря молятся епископу и монаху из Киева. Что известно об их жизни
Святой Амвросий был поборником язычества. ФОТО: kyiv-pravosl.info

Сегодня христиане чествуют святого Амвросия Медиоланского и преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского.

Святой Амвросий родился около 340 года в городе Трир, который входил в состав Римской империи, а ныне находится в Германии. После гибели отца 352-го, его семья переселилась в Рим. С братом Уранием Амвросий получил юридическое образование. Знал греческий и латинский языки, изучал право, риторику, литературу, философию.

В 374 году был избран на епископскую кафедру в городе Медиолан. Так тогда называли итальянский Милан. Впоследствии Амвросий был рукоположен во епископа Медиоланского. Этот сан он носил до конца жизни.

Епископ был поборником язычества и всячески призывал людей принимать христианскую веру. Являлся советником императоров Грациана и Валентиниана II. Обратил к вере императора Феодосия Великого, издавшего ряд указов, которыми запрещалось язычество.

Амвросий Медиоланский скончался 4 апреля 397 года в Милане. Похоронен в тамошней кафедральной базилике, названой в его честь.

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О жизни преподобного Иоанна сведений сохранилось мало. Год и место его рождения неизвестны. Исследователи христианства предполагают, что он жил в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря в XIII в.

Иоанн много постился. Питался больше словом Божиим, а не едой, говорится о святом в церковных книгах.

19 декабря православные, греко-католики и римо-католики – чествовали Николая Чудотворца. Это один из самых известных святых мира. С раннего возраста он посвятил свою жизнь Богу. Всегда помогал бедным и нуждающимся. Без колебаний раздал им большое наследство, которое получило от своих родителей. Николай похоронен в итальянском Бари.

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