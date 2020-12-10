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четверг, 10 декабря 2020 11:05

18-летний парень вытащил ребенка из-под льда

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18-летний парень вытащил ребенка из-под льда
18-летний кременчужанин Дмитрий вытащил ребенка из ледяной реки. Фото: telegraf.in.ua

В городе Кременчуг Полтавской области 18-летний парень достал из реки Сухой Кагамлык 9-летнюю девочку, провалившуюся под лед.

Подробности сообщили в патрульной полиции Кременчуга.

В среду 9 декабря вместе с 2 подругами девочка гуляла у реки и решила испытать лед. Но тонкий лед не выдержал вес ребенка - она провалилась в воду. Это произошло у берега. Вода достигала пояса, но самостоятельно выбраться девочка не могла.

Случайная прохожая вызвала полицию и спасателей. В это время рядом проходил местный житель Дмитрий. Он не растерялся и помог девочке выбраться на берег.

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Полицейские, которые оперативно прибыли на место, увидели на берегу ребенка в мокрой одежде и ее спасителя. Правоохранители согрели ребенка и отвезли домой, где ее уже ждал отец.

5 декабря в Лисичанске Луганской области на водоеме погибла 11-летняя девочка. Ее пытался спасти полицейский. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.

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