Тело 11-летней девочки достали из водоема

В связи с понижением температуры на водоемах Луганщины начал формироваться ледовый покров, толщина которого еще очень опасна. Фото: lg.dsns.gov.ua

В Лисичанске Луганской области на водоеме погибла 11-летняя девочка. Ее пытался спасти полицейский.

Трагедия произошла возле ул. Спортивной. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"На открытом водоеме заметили девочку, которая тонет. Чрезвычайники, которые прибыли на место, спасли из воды мужчину. Им оказался сотрудник полиции. Он увидев в воде девочку - сразу бросился ей на помощь. К сожалению, спасти ее не удалось", - говорится в сообщении.

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Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.

В ведомстве отмечают, что в связи с понижением температурных показателей на водоемах Луганщины начал формироваться ледовый покров, толщина которого еще очень опасна. Чаще всего жертвами коварного тонкого льда становятся беспечные дети.

В Запорожской области, в с. Долинское, на пруду утонули трое 5-летних детей. Они провалились под лед.