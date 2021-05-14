18 дней и 19 событий: во Львовской филармонии стартует юбилейный фестиваль "Виртуозы"

Фестиваль "Виртуозы" состоится с 20 мая по 6 июня. Фото предоставлено организаторами.

Во Львовской национальной филармонии имени Мирослава Скорика стартует юбилейный 40 фестиваль "Виртуозы".

Фестиваль продлится 18 дней с 20 мая по 6 июня. Слушатели смогут посетить 19 событий.

"Именно на фестивале завершится празднование года Бетховена в филармонии. Еще одним важным штрихом будет дань памяти Мирослава Скорика, ведь 1 июня исполнится год со дня смерти композитора. Его имя носит филармония с сентября прошлого года. Также в программе фестиваля будут концерты , которые "объединят" творчество этих музикантов - "Бетховен & Скорик" и "In Memoriam & Мелодия", - сообщают в филармонии.

Организаторы фестиваю обещают представить новые композиции молодых музыкантов. В частности, впервые в Украине на фестивале прозвучат камерные коллективы - струнные квартеты Vivere и Suprun Titova Duo. Также выступят коллективы и музыканты из шести стран мира. Выполнят грандиозные симфонические, интимные камерные концерты и события в формате open-air.

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Концертные программы выполнят и три филармонические оркестры - Академический симфонический оркестр филармонии, Академический симфонический оркестр "INSO-Львов" и Академический камерной оркестр "Виртуозы Львова".

Программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте Львовской национальной филармонии.

UPark Festival не состоится в 2021 году - мероприятие перенесли на 2022-й. Причиной стали карантинные ограничения, которые особенно усложняют сотрудничество с иностранными артистами.