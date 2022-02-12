13 февраля день ангела у владельцев очень популярных имен – ими часто называют детей в Украине

Сегодня день ангела празднуют владельцы имен, которые довольно распространенны в Украине. Не забудьте поздравить друзей, родственников и знакомых, которые их носят. ФОТО: pruvitannja.com.ua

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Виктор, Никита, Богдан, Иван, Илья, Виктория.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Богдан – владельцы этого имени являются одаренными мужчинами с устойчивыми характерами. Богданы – добросердечные, общительные, но вместе с тем – упрямые и иногда высокомерные. Любят путешествовать. В женщинах любят ум и веселый нрав. Для них важно, чтобы избранница наладила хорошие отношения с будущей свекровью;

Виктория – имя в переводе с латинского означает "победительница". Женщины с этим именем часто ведут себя как лидеры и имеют аналитический склад ума. Умеют строить свою жизнь, не полагаясь на помощь со стороны. Часто находят себя в спорте, актерстве, дизайнерском или модельном бизнесе. Реально смотрят на мир и не ждут "принцев на белых лошадях";

Виктор – это отзывчивые и доверчивые мужчины. В окружающем мире пытаются замечать только хорошее. Поэтому нередко попадают в неприятные ситуации. Однако способны делать выводы из неудач, чтобы в будущем не повторять свои ошибки. Викторы – целеустремленные и трудолюбивые мужчины. В личной жизни предпочитают спокойных женщин;

Никита – это уверенные в себе мужчины. Честные, справедливые и прямолинейные. Никиты – трудоголики. Ради успешной карьеры могут пожертвовать личной жизнью. Главным их недостатком называют эгоизм. Часто Никиты считают себя лучше других, могут забывать о близких людях. В любви нередко несчастны, ведь им тяжело даются долговременные отношения;

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Иван – одно из популярнейших украинских имен. Это спокойные и порядочные люди, любящие много работать. Часто очень успешны и счастливы в личной жизни, потому что умеют быть любящими мужчинами и родителями;

Илья – это обычно смелые, волевые и целеустремленные мужчины. Не боятся затруднений в жизни и работе. Для достижения цели готовы работать круглосуточно. Без проблем могут совмещать несколько работ с учебой. Это мужчины с хорошо развитой интуицией. В компаниях их очень любят из-за веселья и готовности общаться со всеми.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Василий, Григорий, Иван, Петр, Федор, Стефан. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.