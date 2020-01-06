12 автомобилей застряли в 8-часовом пробке

 
Ексклюзивы
1/5
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
Просмотров: 5184
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 25929
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2223
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2223
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2277
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 558
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3420
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1053
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1665
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
6
21
4
5
5
8-летний мальчик поджег веранду с канистрами бензина
8-летний мальчик поджег веранду с канистрами бензина
Фотограф показала красоту новогоднего прифронтового города
Фотограф показала красоту новогоднего прифронтового города
Мужчина почти 2 месяца хранил труп сожительницы, чтобы расчленить
Мужчина почти 2 месяца хранил труп сожительницы, чтобы расчленить
В лобовом столкновении авто погибла женщина, трое детей в больнице
В лобовом столкновении авто погибла женщина, трое детей в больнице
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Видео
Все видео
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
На трассе на ходу загорелся Porsche Cayenne
На трассе на ходу загорелся Porsche Cayenne
Мгновенное наказание: очевидцы избили пьяного водителя-нарушителя
Мгновенное наказание: очевидцы избили пьяного водителя-нарушителя
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1485
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2223
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3420
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 810
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1467
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
1 Просмотров: 1359
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
понедельник, 06 января 2020 12:17

12 автомобилей застряли в 8-часовом пробке

  Комментировать
12 автомобилей застряли в 8-часовом пробке
Автомобили застряли в снежных сугробах. Фото: bukinfo.com.ua

12 автомобилей на 8 часов стояли на дороге в результате снежной непогоды. Пробка протяженностью 2 километра образовался в Черновицкой области вблизи села Чуньков Заставнивского района.

Снежные заносы местами достигали метровой высоты. В пробке от 17.00 5 января находились 24 человека. Спасатели эвакуировали водителей и пассажиров автомобилей и расчистили два километра проезжей части дороги. Спецтехника отбуксирована все автомобили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автомобилистов предупредили об опасностях на дорогах

По состоянию на 00.30 6 января на участке в пределах села Чунькова движение транспорта восстановили полностью.

28 декабря грузовик на Надднепрянском шоссе вылетела на встречную полосу и столкнулась с легковым авто.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «12 автомобилей застряли в 8-часовом пробке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Ждали семь веков: Украина получила томос

Валерию Лобановскому не везло в решающих встречах

Корону первого короля-христианина привезли из США

Река в центре города вышла из берегов

Челентано сознался в романе с Орнеллой Мути

Самое читаемое
&quot;Смотрели &quot;Квартал 95&quot; и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее&quot; - освобожден политзаключенный
"Смотрели "Квартал 95" и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее" - освобожден политзаключенный Просмотров: 45523
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
4
 Просмотров: 28845
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности Просмотров: 15102
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
11
 Просмотров: 12006
Астропрогноз на январь: кому повезет с финансами, а кому в личной жизни
Астропрогноз на январь: кому повезет с финансами, а кому в личной жизни Просмотров: 10071
Другие регионы
Хотели отобрать сына: что рассказала мать расстрелянного в Каховке мужчины
Хотели отобрать сына: что рассказала мать расстрелянного в Каховке мужчины Просмотров: 792
Убийство в Каховке: следователи на месте преступления смывали кровь с забора
Убийство в Каховке: следователи на месте преступления смывали кровь с забора 1 Просмотров: 1647
29-летний спасатель погиб при трагических обстоятельствах
29-летний спасатель погиб при трагических обстоятельствах Просмотров: 801
29-летнего мужчину нашли в доме в луже крови. Родные подозревают убийство
29-летнего мужчину нашли в доме в луже крови. Родные подозревают убийство
 1 Просмотров: 936
Убийство в Каховке: глава Херсонской ОГА взял ситуацию под личный контроль
Убийство в Каховке: глава Херсонской ОГА взял ситуацию под личный контроль Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
56
Русскоязычным телеканалом на Донбассе будут развеивать мифы кремлевской пропаганды
13
В Киев едет Хакамада, которая поддержала аннексию Крыма. Сети разозлились
4
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
3
В Багдаде начали похороны генерала Сулеймани
2
Dr Alban незаконно ездил в Крым, но Зеленский "порешал" с разрешением. Это диагноз системе - Геращенко
Голосов: 973
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua