12 автомобилей застряли в 8-часовом пробке

Автомобили застряли в снежных сугробах. Фото: bukinfo.com.ua

12 автомобилей на 8 часов стояли на дороге в результате снежной непогоды. Пробка протяженностью 2 километра образовался в Черновицкой области вблизи села Чуньков Заставнивского района.

Снежные заносы местами достигали метровой высоты. В пробке от 17.00 5 января находились 24 человека. Спасатели эвакуировали водителей и пассажиров автомобилей и расчистили два километра проезжей части дороги. Спецтехника отбуксирована все автомобили.

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По состоянию на 00.30 6 января на участке в пределах села Чунькова движение транспорта восстановили полностью.

28 декабря грузовик на Надднепрянском шоссе вылетела на встречную полосу и столкнулась с легковым авто.