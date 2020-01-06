12 автомобилей застряли в 8-часовом пробке

12 автомобилей на 8 часов стояли на дороге в результате снежной непогоды. Пробка протяженностью 2 километра образовался в Черновицкой области вблизи села Чуньков Заставнивского района.
Снежные заносы местами достигали метровой высоты. В пробке от 17.00 5 января находились 24 человека. Спасатели эвакуировали водителей и пассажиров автомобилей и расчистили два километра проезжей части дороги. Спецтехника отбуксирована все автомобили.
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По состоянию на 00.30 6 января на участке в пределах села Чунькова движение транспорта восстановили полностью.
28 декабря грузовик на Надднепрянском шоссе вылетела на встречную полосу и столкнулась с легковым авто.
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